El Ayuntamiento de Pego, obligado a dar agua a una urbanización al "desaparecer" la concesionaria del suministro y promotora

Las urbanizaciones construidas en las montañas y con chalés desperdigados y a los que se llega por intrincados viales tienen estos problemas. Se quedan sin agua. Y si te he visto no me acuerdo. A los residentes les toca buscarse la vida. Y suele ocurrir que el ayuntamiento, en este caso al de Pego, le toque apechugar y resolver un problema que, en principio, debería asumirlo la concesionaria o la promotora. Ha ocurrido en Monte Pego. El consistorio ha tenido que restablecer de manera urgente el suministro de agua después de que los residentes estuvieran días y días sin que manara ni gota de los grifos. La concesionaria no ha dado señales de vida. El ayuntamiento ha asumido la reparación de la bomba del motor con el objetivo que los vecinos y vecinas de la urbanización pudieran recuperar el suministro de agua lo antes posible.

El problema se inició la pasada semana. El 8 de abril, el consistorio empezó a recibir llamadas de residentes de la urbanización alertando de que hacía días que no tenían agua. Es una situación inusual, puesto que, aunque en los últimos años se han producido cortes puntuales en la zona, estos han sido de corta duración, limitándose habitualmente a unas pocas horas.

Después de tener conocimiento de la incidencia, el ayuntamiento trató de ponerse en contacto con la entidad Monte Pego SA, empresa concesionaria del servicio de suministro de agua en la urbanización. Sin embargo, no fue posible establecer comunicación por ninguna vía, por lo cual se procedió a notificar formalmente la situación a través de la Policía Local.

De manera paralela, el consistorio se puso en contacto con la empresa propietaria del pozo del que bebe la urbanización, CB Pozo El Salvador, con el fin de conocer el origen del problema. Según trasladaron desde la entidad, el motor que extrae el agua había sufrido una importante avería eléctrica, lo que obligó a interrumpir el suministro.

El ayuntamiento recuerda que Monte Pego cuenta con un sistema de suministro con características propias, vinculado a su desarrollo urbanístico, y que no funciona como una red municipal convencional. En este sentido, el sistema de abastecimiento es responsabilidad directa de la empresa concesionaria, a la cual corresponde la prestación, el mantenimiento y la continuidad del servicio. Por eso, aunque se trate de una avería en una instalación que no es de su propiedad, es la concesionaria la que tiene que adoptar las medidas necesarias para restablecer y regularizar el suministro, incluida la reparación del pozo si su titular no puede o no quiere asumirla.

Servicio esencial

Sin embargo, y siendo plenamente conscientes de la gravedad de la situación, especialmente al tratarse de un servicio esencial, el Ayuntamiento de Pego ha decidido actuar de manera inmediata dentro del ámbito de sus competencias.

El consistorio ha advertido que, en caso de que la concesionaria no actúe en un plazo adecuado y dada la situación de emergencia generada, se procederá a intervenir mediante ejecución subsidiaria, al amparo de sus competencias en materia de control, vigilancia y salubridad, con el fin de garantizar la prestación del servicio, sin perjuicio de la posterior repercusión de los costes a la entidad concesionaria.

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El Ayuntamiento de Pego continuará informando puntualmente sobre la evolución de la situación y reitera su compromiso con la ciudadanía de garantizar un servicio básico en condiciones adecuadas, así como de impulsar soluciones que eviten que situaciones como esta puedan volver a producirse.