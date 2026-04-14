La deuda del Consell con la inclusión en la Marina Alta roza los 600.000 euros y obliga a las familias a poner dinero

La deuda roza ya los 600.000 euros (es, en concreto, de 571.842) y hoy, mientras tenía lugar una protesta en el centro ocupacional y de día de la Xara, ha llegado la noticia de que la conselleria de Servicios Sociales había pagado 30.000 euros. "Nos da para pagar la mitad de las nóminas de los trabajadores. En marzo, solo pudimos abonar el 50 %. Ahora les terminaremos de pagar el suelo. Pero no podemos seguir así", ha advertido el presidente de Aprosdeco, Juan Cardona.

Aprosdeco, la entidad fundada en 1974 y que gestiona el centro ocupacional y de día de la Xara, al que acuden 93 personas con discapacidad intelectual de la Marina Alta, está más que asfixiada. Los impagos de la conselleria la han abocado una vez más a una situación límite. Las familias han tenido que adelantar el dinero. "Aguantamos gracias a ellas. Les devolveremos lo que han puesto", ha dicho Cardona.

El presidente de Aprosdeco ha descrito la asfixia que sufre la atención a las personas con discapacidad intelectual por los impagos del Consell / A. P. F.

Los alcaldes de Dénia, Vicent Grimalt, y de Gata, Toni Signes, los dos del PSPV, así como concejales socialistas y de Compromís de estos dos pueblos y de Pedreguer han secundado hoy la protesta organizada para exigir a la conselleria que pague lo que debe y que evite que, cada dos por tres, la atención a las personas más vulnerables penda de un hilo. "El Ayuntamiento de Dénia apoya totalmente sus reivindicaciones. Es lamentable que la conselleria engañe a las familias", ha denunciado Grimalt, que ha recordado que se desconvocó una anterior protesta al prometer la conselleria que pagaría. El alcalde de Dénia ha calificado de "triste" que hoy no haya acudido ningún alcalde ni concejal del PP.

Asfixia en un servicio esencial

Juan Cardona ha detallado la asfixia por los impagos del Consell. Ha insistido en que en marzo solo pudieron pagar la mitad de la nómina a los 48 profesionales. "Las familias están asumiendo lo que debería garantizar la administración. Y estamos hablando de un colectivo vulnerable que necesita estabilidad, no incertidumbre mes a mes".

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"Exigimos a la conselleria de Servicios Sociales una solución urgente que permita regularizar pagos y garantizar la continuidad de unos servicios esenciales para la vida y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la Marina Alta", ha recalcado el presidente de Aprosdeco.