Oda al arte y a la poda: los contenedores de restos verdes de Dénia, convertidos en lienzos

Oda al arte y a la poda. En la ciudad hay que buscar las rimas inverosímiles. Y ésta es la de las difíciles de verdad. ¿Cómo lograr que los contenedores de residuos, en este caso los de restos de poda, no sean feos a rabiar?

La concejala de Transición Ecológica de Dénia, Sandra Gertrúdix, encontró en la idea de un particular la solución que hacía un tiempo que buscaba para, por un lado, cambiar la imagen de los contenedores de poda para particulares distribuidos por la ciudad, bastante deteriorada, y de otro, “llamar la atención de la ciudadanía y concienciarla de que se tiene que reciclar el verde y que hay que hacerlo bien”. Asistente habitual a las reuniones de barrio de Les Marines, de las cuales se ocupa Gertrúdix, el vecino de Dénia Luis Silvestre propuso que los contenedores de poda se decoraran con trabajos de artistas locales. Y la concejala recogió el guante.

Luis Silvestre, que fue quien lanzó la idea, la concejala y los tres artistas / Levante-EMV

La propuesta ya ha empezado a materializarse. Los muralistas que “lavarán la cara” a los contenedores de verde son Adela Marzà, Domingo Oller (Ondewol) y Daniel García. Esta mañana han empezado a plasmar sus diseños sobre los grandes depósitos de hierro en la calle La Vía, a la vista de todo el mundo. Una manera de llamar la atención de vecinas y vecinos. Cada uno con su estilo propio, pero coincidiendo en diseños enfocados en la naturaleza, con predominio de motivos vegetales y con algún elemento simbólico de Dénia. Sobre cada contenedor – decorarán cuatro cada muralista- se escribirá también el reclamo “Aquí la poda de tu casa” o “Reciclaje verde”, para no dejar lugar a la duda.

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Los artistas también recrean motivos tradicionales de Dénia / Levante-EMV

Reciclaje y pedagogía

Los contenedores de poda para particulares son un servicio gratuito, contemplado en el último contrato de concesión de la limpieza urbana y recogida de la basura, señala la concejala Sandra Gertrúdix. Pero, desgraciadamente, se llenan a menudo de restos inadecuados. Con esta acción, que combina medio ambiente y arte, “se espera embellecer y mejorar la imagen de la ciudad y alentar el reciclaje correcto del verde”.