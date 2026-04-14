República y "arròs amb fava pelada" en el Portitxol: la doble rebeldía del 14 de abril en Xàbia
La fiesta republicana cumple 22 años y planta las banderas en una cala, la de la Barraca, que, si sigue siendo auténtica pese a la masificación turística, es porque todavía hay quien defiende la utopía
República de "arròs amb fava pelada". República de humilde casita de pescadores de Xàbia. República de conversación alegre, fraternal y disolvente, un punto revolucionaria. Nadie podrá decir que estos republicanos lo son de salón. Esta barraca es austera. Sencillísima. Platónica.
Doble rebeldía. La de proclamar la república. Y la de cocinar un "arròs amb fava pelada", quizá el plato más humilde de la cocina tradicional de la Marina Alta. Este arroz, espeso y sabroso, de la huerta y el corral, es todo lo contrario al insípido "bruch" y a los menús turísticos sin "molla ni crostó".
La fiesta cumple este 14 de abril nada menos que 22 años, los primeros 20 en la cala de la Granadella y estos dos últimos en la de la Barraca. Fiesta de cultura y esencia. Las banderas son quiméricas y reivindicativas. Insurgentes. También un símbolo de resistencia contra el absolutismo del turismo de masas. El Portitxol, la costa asediada, es hoy sosiego, civilización y república.
Sí, en verano, los turistas harán cola en la puerta azul y en el chiringuito pijo. También atronará la música (la del chiringuito y las fiestas privadas en chalés). Pero el 14 de abril es otra historia. Lo es porque todavía hay entusiastas que defienden la utopía.
Y diremos entusiastas y no idealistas porque el mundo es una perversión de palabras y esa, idealista, se la ha apropiado ¡un portal inmobiliario! Vivir para ver.
Una isla y un tesoro
¿Y por qué la bandera pirata? Fácil. Hay una isla, L'Illa del Portitxol, y un tesoro. Y los asistentes son forofos de Robert Louis Stevenson.
Fiesta a contracorriente. Modesta. El viento, hoy a ratos Llevant, a ratos Gregal, hace ondear la utopía. Día radiante. La Barraca respira. Algunos bañistas se zambullen y salen del agua tiritando. 14 de abril. El día de la II República. Hoy no hay tinieblas.
Los asistentes se han llevado un regalo magnífico, un sello de 1934 que es un ejemplo excepcional del brío cultural y de modernidad de la València republicana.
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