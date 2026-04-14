República y "arròs amb fava pelada" en el Portitxol: la doble rebeldía del 14 de abril en Xàbia

República de "arròs amb fava pelada". República de humilde casita de pescadores de Xàbia. República de conversación alegre, fraternal y disolvente, un punto revolucionaria. Nadie podrá decir que estos republicanos lo son de salón. Esta barraca es austera. Sencillísima. Platónica.

Doble rebeldía. La de proclamar la república. Y la de cocinar un "arròs amb fava pelada", quizá el plato más humilde de la cocina tradicional de la Marina Alta. Este arroz, espeso y sabroso, de la huerta y el corral, es todo lo contrario al insípido "bruch" y a los menús turísticos sin "molla ni crostó".

La fiesta cumple este 14 de abril nada menos que 22 años, los primeros 20 en la cala de la Granadella y estos dos últimos en la de la Barraca. Fiesta de cultura y esencia. Las banderas son quiméricas y reivindicativas. Insurgentes. También un símbolo de resistencia contra el absolutismo del turismo de masas. El Portitxol, la costa asediada, es hoy sosiego, civilización y república.

Nutritivo, sabroso y de compartir: el "arròs amb fava pelada" tiene esencia republicana / A. P. F.

Sí, en verano, los turistas harán cola en la puerta azul y en el chiringuito pijo. También atronará la música (la del chiringuito y las fiestas privadas en chalés). Pero el 14 de abril es otra historia. Lo es porque todavía hay entusiastas que defienden la utopía.

Y diremos entusiastas y no idealistas porque el mundo es una perversión de palabras y esa, idealista, se la ha apropiado ¡un portal inmobiliario! Vivir para ver.

La fiesta republicana ha cumplido hoy 22 años / A. P. F.

Una isla y un tesoro

¿Y por qué la bandera pirata? Fácil. Hay una isla, L'Illa del Portitxol, y un tesoro. Y los asistentes son forofos de Robert Louis Stevenson.

Fiesta a contracorriente. Modesta. El viento, hoy a ratos Llevant, a ratos Gregal, hace ondear la utopía. Día radiante. La Barraca respira. Algunos bañistas se zambullen y salen del agua tiritando. 14 de abril. El día de la II República. Hoy no hay tinieblas.

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Los asistentes se han llevado un regalo magnífico, un sello de 1934 que es un ejemplo excepcional del brío cultural y de modernidad de la València republicana.