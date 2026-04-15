Calp no quiere que la vivienda expulse al comercio: prohíbe transformar bajos en pisos y apartamentos turísticos

Calp, el pueblo que crece a estirones (torres de apartamentos con precios por las nubes), se mira los pies. Es una forma de hablar. Baja la vista y mira los bajos comerciales. En el litoral de la Marina Alta se está dando un fenómeno esclarecedor. El negocio es la vivienda. Y ya ocurre que se piden licencias para transformar bajos comerciales en pisos y apartamentos turísticos. El comercio tradicional no puede competir. Baja la persiana. Y pasan meses y la persiana se sube y, allí donde había una tienda, aparece un piso en planta baja. Calp tiene, además, una particularidad. Hay una lucha feroz por el espacio. Su término municipal abraza 23,51 km2. En cambio, Benissa, el pueblo con el que linda, tiene un término de 69,71 km2. Teulada, otro pueblo próximo, llega a los 32,24 km2. El "solar" calpino es estrecho. Y está cotizadísimo.

El pleno quiere evitar que todo sea vivienda. Ha dado un nuevo paso para sacar adelante una modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU para introducir de forma expresa la prohibición de cambiar el uso de las planta baja de edificios plurifamiliares (fincas) para hacerlas residenciales. Esta prohibición también se aplica a locales que tienen el acceso desde la calle. En definitiva, se evita que las viviendas sustituyan a los comercios. El ayuntamiento "preservar el tejido social y comercial de proximidad de Calp".

La modificación se inició en 2024. El consistorio suspendió en todo el término municipal la concesión de licencias para cambios de uso de locales comerciales de las fincas. Ya se ha realizado la tramitación ambiental y territorial estratégica simplificada. El ayuntamiento está recabando todos los informes. No son pocos: del Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de los departamentos municipales de Igualdad y Promoción Económica... Uno de los más relevantes es el del Área de Promoción Económica. Advierte de que abrir la puerta a que los bajos comerciales se conviertan en viviendas y alojamientos turísticos elevará el precio de los locales y dificultará la apertura de nuevos negocios. El comercio local y de proximidad desaparecería en un plis plas.

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"Proteger las tiendas de proximidad"

El gobierno local (Somos Calpe, PSOE y Compromís) ha decidido que la prohibición esté vigente en todo el término municipal. La concejala de Planificación Turística y Vivienda, Mireia Ripoll, subrayó que se ha optado por la medida más restrictiva, respaldada por el Consejo Municipal de Turimsio, dado que "queremos proteger el tejido empresarial y las tiendas de proximidad" y "no podemos garantizar que, si se da el cambio de uso, la vivienda vaya a ser para uso habitual y no turístico".