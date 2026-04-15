Detenido cuando amenazaba a su exjefe con prender fuego a una finca en obras en la Xara

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 35 años al que se le imputa un delito de extorsión. Los agentes lo arrestaron en la finca en obras de la Xara (entidad local menor de Dénia) donde amenazaba con originar un incendio para obligar a su exjefe a que le pagara más dinero por el finiquito del despido. Los agentes arrestaron al supuesto extorsionador y evitaron que persistiera en sus amenazas y que originara un incendio.

Ocurrió a finales de febrero. El presunto extorsionador y su exjefe habían acabado de mala manera su relación laboral. El empresario lo despidió tras sorprenderlo, según luego éste detalló en la denuncia, consumiendo alcohol y sustancias estupefacientes. El extrabajador no estaba de acuerdo con el finiquito que le abonó su exjefe.

Esta discrepancia laboral la llevó el exempleado, que es originario de Uzbekistán, al extremo. A finales de febrero, le envió un wasap al empresario. Había roto la cerradura de la obra y había saltado un muro. Se había colado dentro del edificio. Le envió un vídeo en el que se veía que había apilado materiales de obra y formado una hoguera. Vertía alcohol etílico. El extrabajador amenazaba con prender fuego a la finca en obras si el empresario no le pagaba lo que él consideraba que le correspondía por el finiquito. Según la denuncia, reclamaba el dinero dado que aseguraba que lo necesitaba para "comprar drogas". Tras el vídeo, le envió un audio en el que insistía en sus amenazas.

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Rápida actuación policial

El empresario avisó a su hijo, que llamó inmediatamente a la Policía Nacional. Los agentes llegaron a toda prisa. El exempleado estaba dentro de la finca en obras. Lo arrestaron y evitaron que consumara sus amenazas. El detenido está acusado de un delito de extorsión.