Una herramienta de IA mide y protege la posidonia oceánica y plantea cómo regenerar una playa desaparecida de Dénia

Una herramienta que incorpora inteligencia artificial con la aplicación de redes neuronales artificiales para predecir la presencia o ausencia de praderas de Posidonia oceánica, con una precisión superior al 90% ha sido la propuesta de la alumna de la Universitat Politècnica de València (UPV), Mishel Asparuhova Danova, que ha ganado el premio al mejor Trabajo Final de Máster de la Cátedra ENIA-UPV en IA desarrollo sostenible conNunsys Group como empresa promotora.

Esta aplicación, innovadora y sostenible, permite su uso en zonas costeras del litoral mediterráneo con escasa información ecológica. Además puede evaluar soluciones basadas en diques de baja cota que protegen la playa de la erosión y también la propia pradera de Posidonia oceanica mediante la reducción de la energía del oleaje.

Alfons Padilla

La principal novedad es una formulación que permite estimar el límite superior (upper limit) de distribución de la Posidonia oceanica, es decir, la zona más cercana a la costa a partir de la cual puede encontrarse. Este avance facilita la toma de decisiones en actuaciones de protección del litoral, al permitir adaptar las soluciones a las condiciones reales del ecosistema.

Las praderas de Posidonia oceanica son ecosistemas marinos formados por plantas superiores del Mediterráneo. Funcionan como verdaderos pulmones para este mar porque producen grandes cantidades de oxígeno y captan enormes toneladas de dióxido de carbono, esenciales, por tanto, en el cambio climático.

La solución que se plantea de diques para mitigar la erosión / Levante-EMV

También protegen el litoral y son refugio de la biodiversidad, actuando como filtro natural porque mejoran la pureza y transparencia del agua, y un biomarcador, ya que su presencia indica un ecosistema saludable y de alta calidad ambiental. Pese a su importancia, son vulnerables a la contaminación, el fondeo de embarcaciones (el ancla deteriora la pradera de posidonia) y especies invasoras.

Por ello, esta herramienta de IA aborda un problema ambiental de gran relevancia en las costas mediterráneas como es la degradación progresiva de las praderas marinas de Posidonia oceanica y la erosión del litoral debido a la alteración del clima marítimo y la intervención humana en la costa.

Imagen que sitúa las praderas de posidonia oceánica de la playa del Blay Beach / Levante-EMV

Diseño de diques en la playa Blay Beach de Les Marines en Dénia

El modelo define un procedimiento basado en tres ejes. En primer lugar, una modelación hidrodinámica y morfodinámica. En segundo lugar, la aplicación de redes neuronales artificiales para estimar la probabilidad de presencia de Posidonia en función de las condiciones locales de la energía del oleaje y la profundidad. Y en tercer lugar, una propuesta de regeneración de playa, con criterios ecológicos en la playa de Blay Beach de Les Marines de Dénia. Contempla la conservación de praderas, rellenos selectivos y diseño de diques para favorecer la circulación natural y la atenuación del oleaje.

Los arribazones de posidonia oceánica funcionan como barrera que frena la erosión / Levante-EMV

Tal y como explica el director de la Cátedra ENIA-UPV y director de VRAIN de la UPV, Vicent Botti, “este trabajo se enmarca directamente en la sostenibilidad ambiental y tecnológica, y aporta herramientas de predicción, análisis y diseño que permiten integrar la variable ecológica en la ingeniería costera de forma objetiva. De este modo, utiliza la inteligencia artificial para resolver un problema de sostenibilidad, objetivo de esta Cátedra”.

La alumna de la UPV, Mishel Asparuhova Danova destaca que “este tipo de hábitats, considerados como prioritarios por la Directiva Hábitats (92/43/CEE), son esenciales para el equilibrio del ecosistema costero. Por lo que su estudio y conservación resultan esenciales dentro de las estrategias de desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático impulsadas por la Unión Europea y la Agenda 2030”.

Sobre Cátedra ENIA-UPV

La Cátedra ENIA-UPV nace con el objetivo de formar a los egresados de las titulaciones de la UPV en inteligencia artificial para resolver problemas de desarrollo sostenible, ya que la IA se está convirtiendo en una tecnología transversal requerida en la formación de diversas titulaciones. En esta labor cuenta con el respaldo de la firma tecnológica Nunsys Group como empresa promotora y concienciada con el reto de hacer llegar a cualquier compañía, independientemente de su tamaño, todas las tecnologías disponibles en la actualidad.

Noticias relacionadas

Otro de sus objetivos es fomentar la cooperación entre los mejores equipos de investigación de la UPV y crear un sello de calidad dentro del sistema universitario mundial. Esta cátedra pretende ser un revulsivo para el modelo productivo de la Comunitat Valenciana y ayudar al sector empresarial para que incorpore en sus procesos la IA, evitando así la brecha digital.