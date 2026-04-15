Un incendio calcina una caravana y un remolque en una partida rural de Dénia
Todo apunta a que el fuego, que no ha dejado heridos, es intencionado, y los vecinos han relatado que han escuchado detonaciones de cohetes
Segundo incendio del año de caravanas en Dénia. El primero fue absolutamente fortuito. Ardió una autocaravana de lujo en la playa del Raset. Este es de otra índole. Se investiga si puede ser intencionado. Los vecinos han relatado que han escuchado estrépito de cohetes. El fuego ha ocurrido este mediodía. Han ardido una caravana y un remolque en la partida rural del Palmar (cerca de Nova Dénia, en la costa de les Marines). No ha habido heridos. Rápidamente ha acudido la Policía Local. Los bomberos han sofocado las llamas.
La caravana ha quedado calcinada
Otro indicio de que el incendio no ha sido accidental es que el remolque y la caravana están separados unos 150 metros. El fuego también ha calcinado un pequeño rodal de vegetación. Al terreno donde se ha originado el incendio se accede por el Assagador del Palmar. La caravana, que no es ni mucho menos de lujo, sino muy modesta, ha quedado totalmente calcinada.
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
- Anticorrupción investiga a Catalá por presunta prevaricación y tráfico de influencias
- Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
- Atraco de película en Benetússer: unos ladrones roban en un banco y maniatan a las limpiadoras que les han sorprendido en plena acción
- Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
- La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València
- Un accidente en la A-7 y varios kilómetros de retenciones complican la circulación en el primer día de vuelta al cole tras las vacaciones de Pascua
- Susto en la Estación del Norte de València: Detenido por abandonar una mochila y huir corriendo tras ponerse a gritar