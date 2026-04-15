Un incendio calcina una caravana y un remolque en una partida rural de Dénia

Segundo incendio del año de caravanas en Dénia. El primero fue absolutamente fortuito. Ardió una autocaravana de lujo en la playa del Raset. Este es de otra índole. Se investiga si puede ser intencionado. Los vecinos han relatado que han escuchado estrépito de cohetes. El fuego ha ocurrido este mediodía. Han ardido una caravana y un remolque en la partida rural del Palmar (cerca de Nova Dénia, en la costa de les Marines). No ha habido heridos. Rápidamente ha acudido la Policía Local. Los bomberos han sofocado las llamas.

La caravana ha quedado totalmente calcinada / Levante-EMV

La caravana ha quedado calcinada

Otro indicio de que el incendio no ha sido accidental es que el remolque y la caravana están separados unos 150 metros. El fuego también ha calcinado un pequeño rodal de vegetación. Al terreno donde se ha originado el incendio se accede por el Assagador del Palmar. La caravana, que no es ni mucho menos de lujo, sino muy modesta, ha quedado totalmente calcinada.