Trasladada al hospital una anciana de 86 años tras sufrir un accidente de tráfico en la AP-7 en Benissa
El coche en el que viajaba la mujer se ha salido de la vía y ella ha sufrido contusiones
Benissa
Una anciana de 86 años ha resultado herida al salirse de la vía en la AP-7 el coche en el que viajaba. El accidente ha ocurrido en el término municipal de Benissa. La mujer ha sufrido contusiones.
El CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) ha enviado una ambulancia de Soporte Vital Básico. Los sanitarios han atendido a la mujer. Luego la han trasladado al hospital de Dénia. El accidente ha ocurrido sobre las 11 horas.
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