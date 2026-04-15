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Trasladada al hospital una anciana de 86 años tras sufrir un accidente de tráfico en la AP-7 en Benissa

El coche en el que viajaba la mujer se ha salido de la vía y ella ha sufrido contusiones

Las ambulancias de SVB y SAMU, en la entrada de Urgencias del hospital de Dénia

Las ambulancias de SVB y SAMU, en la entrada de Urgencias del hospital de Dénia / A. P. F.

Teresa Andreu

Benissa

Una anciana de 86 años ha resultado herida al salirse de la vía en la AP-7 el coche en el que viajaba. El accidente ha ocurrido en el término municipal de Benissa. La mujer ha sufrido contusiones.

El CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) ha enviado una ambulancia de Soporte Vital Básico. Los sanitarios han atendido a la mujer. Luego la han trasladado al hospital de Dénia. El accidente ha ocurrido sobre las 11 horas.

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