Trasladada al hospital una anciana de 86 años tras sufrir un accidente de tráfico en la AP-7 en Benissa

Una anciana de 86 años ha resultado herida al salirse de la vía en la AP-7 el coche en el que viajaba. El accidente ha ocurrido en el término municipal de Benissa. La mujer ha sufrido contusiones.

El CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) ha enviado una ambulancia de Soporte Vital Básico. Los sanitarios han atendido a la mujer. Luego la han trasladado al hospital de Dénia. El accidente ha ocurrido sobre las 11 horas.