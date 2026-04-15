Los vecinos de Monte Pego siguen sedientos: recuperan el agua, pero no es potable

El pozo El Salvador no es tan salvador como su nombre indica. Los vecinos de Monte Pego y de los sectores El Ràfol d'Almúnia-2 y Dénia-5, chalés que están todos arriba de la montaña, han recuperado el agua, pero no pueden beberla. Siguen sedientos. El suministro no es potable. No es de la red general de Pego. De este abastecimiento se encarga la empresa Monte Pego, S. A. Estas urbanizaciones van a la suya. No están conectadas con el mundo, al menos no lo están en lo que es el agua potable. El ayuntamiento, tras requerirle a la mercantil que le diera agua a los vecinos (llevaban días sin que saliera una gota de los grifos) y no dar con ella, decidió restablecer por su cuenta el suministro. Pero viene del pozo El Salvador. Y el agua no es, de momento, buena para beber.

De ahí que el alcalde, Enrique Moll, haya difundido un bando en el que advierte que Salud Pública les ha informado que el agua no es apta para el consumo. Hay que esperar a las analíticas que confirmen que el suministro mejora de calidad y si se puede beber. Se avisa de que el agua no se debe beber ni utilizar para cocinar y preparar alimentos.

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Así las cosas, los vecinos siguen sin poder echarse un trago de agua del grifo. No es lo de estos últimos días, que no se podían ni siquiera duchar. Han recuperado el agua, pero no es potable.