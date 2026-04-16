Accidentado inicio de los "bous al carrer" de Teulada: cuatro heridos por golpes y los festejos, suspendidos hasta que regresen los sanitarios

Los "bous al carrer" de las fiestas de Sant Vicent Ferrer de Teulada han comenzado muy accidentados. Nada grave. Pero muchos sustos. Hoy, en la entrada, cuatro personas han resultado heridas. Una vaquilla ha embestido a un joven. Un aficionado se ha dado un golpe en la cabeza. Otros dos aficionados también han sufrido golpes. Los astados no han corneado a ninguno de los heridos, pero los cuatro han necesitado de asistencia sanitaria. Hay dos ambulancias. Trabajo a destajo para los sanitarios. Han trasladado a los heridos a los centros sanitarios. Y se han tenido que suspender los "bous". Es algo parecido a lo que ocurrió ayer, en el primer día de festejos. También se suspendieron las primeras sesiones de sueltas de vaquillas, que se reanudaron cuando regresaron las ambulancias y los sanitarios.

Las dos personas que ayer resultaron heridas, un hombre y una mujer, esta la de más gravedad, ya que sufrió un fuerte golpe en la espalda, no fueron arrolladas por las vaquillas en la entrada. Quienes las "embistieron" fueron los corredores. Muy mala pata. Pero quedaron doloridas y maltrechas. Los sanitarios las atendieron y trasladaron al hospital.

No han sufrido cornadas

Hoy sí que han sido las vaquillas las que han volteado a los aficionados que han resultado heridos. Nada grave, en principio. No han sufrido cornadas.

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Pero lo que es un hecho es que Teulada lleva dos días de "bous al carrer" y las primeras sesiones se han tenido que suspender. Los festejos han comenzado muy accidentados.