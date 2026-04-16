Dos años y seis meses con el teatro de Pego cerrado: Compromís insiste en utilizar el Mercat Municipal como espacio alternativo
Los valencianistas exigen también que se acelere el proyecto del nuevo teatro municipal: "Es necesario para la vida cultural y social de nuestro pueblo"
El techo se vino abajo sobre el patio de butacas. Ocurrió en octubre de 2023. Pego se quedó sin teatro. Reparar el estropicio, imposible. Había que construir uno nuevo. El proceso (primero se convocó un consurso de ideas) va lento. Mientras tanto, los vecinos echan de menos la extraordinaria vida cultural y social que le da a un pueblo un teatro. Compromís ha subrayado hoy que comparte "la consternación de nuestros vecinos y vecinas" por el cierre del teatro. Ha recordado que presentó alternativas para encontrar un espacio alternativo "que pudiera satisfacer las necesidades de los artistas, asociaciones o colegios del pueblo". No serían un teatro, pero harían papel. Ha apuntado que en abril de 2024 ya llevó al pleno "una alternativa viable y que se podía habilitar de manera rápida".
Era la de convertir de manera provisional en teatro el Mercat Municipal, que "está actualmente en desuso y cumple las condiciones para ser utilizado como teatro: es diáfano, céntrico, tiene bastante capacidad, es accesible para el público con movilidad reducida..." Compromís planteó que se trasladaran allí los equipos de sonido y luz del teatro clausurado. Apuntó que en el mercado ya se celebran encuentros de bolillos, de videojuegos, el acto del "arròs amb crosta" que organizan ellos. El pleno dio luz verde a la propuesta. "Pero el equipo de gobierno licerado por Enrique Moll (PSPV) no ha hecho nada para hacer realidad ese acuerdo de pleno", lamentan los valencianistas.
Compromís insiste en que recuperar la actividad del Teatre Municipal es clave. Señalan que una de las propuestas que pidieron que se incluyera en el presupuesto de 2025 fue la de destinar fondos a habilitar un espacio alternativo. Lamentan que el gobierno la rechazó y, en cambio, se comprometió a mejorar el gimnasio del antiguo instituto y trasladar allí los espectáculos de artes escénicas. Pero esa alternativa tampoco ha llegado.
"Es absurdo"
Los valencianistas dicen que la situación es "absurda". Recalcan que Pego dispone de posibles espacios alternativos, pero, dos años y medio después de la clausura del teatro, no hay un espacio que supla de forma provisional la función de ese edificio. Exigen una "solución inmediata" y que se acelere la licitación de la redacción y construcción del nuevo Teatre Municipal.
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