Blues y mucho más: llega el festival Arenal Blues de Xàbia y las bandas son pura energía

Blues y más. También rock, soul o country. Este festival es mestizo y abierto. Eso sí, las bandas deben tener un directo arrollador. Pura energía. Vuelve el Arenal Blues, un festival que llega ahora a la cuarta edición y que se ha hecho un hueco (hueco ganado a golpe de riff de guitarra y de voces pelín roncas y muy bluseras) en la escena festivalera de Xàbia, la Marina Alta y valenciana. Hay una tropa de devotos del blues. Tienen una cita en la playa del Arenal de Xàbia. Los conciertos son gratuitos. El festival tiene un toque de amistad, de conocerse todos, que lo hace todavía más auténtico.

Tendrá del 23 al 26 de abril en dos escenarios del paseo del Arenal. Bueno, el primer concierto, el del jueves a las 20 horas, el de apertura, será en la Casa de Cultura. Se subirán al escenario Mingo Balaguer y Fernando Beiztegui.

La concejala de Cultura, Mavi Pérez, ha destacado durante la presentación que este festival “marca la llegada del buen tiempo y de un fin de semana fantástico lleno de música y buen ambiente”. Pérez ha subrayado el esfuerzo del departamento de Cultura por seguir impulsando este evento, que, “año tras año, ha ido creciendo y mejorando hasta consolidarse dentro de la programación musical de Xàbia”.

El cartel del Arenal Blues / Levante-EMV

El festival, organizado por la asociación Xablues, cuenta este año con un cartel que forman íntegramente bandas nacionales, muchas de ellas con una destacada proyección internacional en el circuito europeo de blues y rock.

José Ramón Hernández y Guillermo Cardona, miembros de Xablues, han detallado un cartel que incluye artistas de gran reconocimiento como Mingo Balaguer, considerado uno de los músicos españoles de blues más destacados en Europa, o Martín Burguez, artista de trayectoria internacional afincado en París y actualmente de gira por el continente.

El festival también contará con la presencia de Coco Jean, conocida por su trayectoria en el soul europeo, junto a una variada selección de bandas procedentes de distintos puntos del país como Madrid, Granada, País Vasco o la Comunitat Valenciana. Entre ellas destacan formaciones como The Ubangi Stomp (Ibi), Epi y Blues (Riba-roja) o The Pickin’ Boppers (València).

Charla divultativa

Como novedad, esta edición incorporará una actividad paralela de carácter divulgativo: una charla-coloquio musicada que se celebrará el viernes por la mañana en la Casa de Cultura. En ella participará el periodista musical J. F. León, junto a varios artistas del cartel. La actividad está dirigida principalmente a alumnado de secundaria, aunque estará abierta al público interesado.

J. F. León también presentará este años los conciertos. Toma el relevo de Chus San Pedro, quien le daba un toque personal, pelín socarrón y muy blusero que le iba de fábula al festival.

La programación musical se desarrollará entre el jueves por la tarde y el domingo al mediodía, con conciertos repartidos en diferentes franjas horarias para facilitar la asistencia de todos los públicos. Además, el recinto contará con servicio de barra y oferta gastronómica.

Desde la organización se ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana completo en el Arenal, destacando que el festival está diseñado para poder vivir “una experiencia musical continua junto al mar”.

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Con esta nueva edición, Arenal Blues reafirma su papel como referente cultural en Xàbia y como uno de los festivales que inauguran la temporada musical en la localidad.