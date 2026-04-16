El día radiante se vuelve fantasmagórico en un instante: la niebla se traga la costa de Xàbia

Ha ocurrido en un visto y no visto. Y es la expresión correcta. El día radiante, poderosamente primaveral, se ha tornado fantasmagórico. La niebla se ha tragado la costa de Xàbia. Espesísima. No se ve a pocos metros. Estas brumas costeras son habituales en esta época del año. El mar está más frío. Fuerte insolación. Se forman densas nieblas. Entran por el mar.

Además, quienes paseaban por la costa y, de súbido, se han visto envueltos en humedad y niebla han experimentado un escalofrío. La temperatura ha bajado de golpe varios grados.

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El mar de nubes que se ha tragado la costa de la Marina Alta y, al fondo, el perfil de Ibiza / A. P. F.

Y sobre el mar de nubes, Ibiza

Y, desde el interior de la Marina Alta, la imagen también era espectacular. La costa ha desaparecido bajo un mar de nubes. Emergen el Montgó y las montañas litorales. Y, curiosamente, al fondo, en ese horizonte tapizado de algodón, blanquísimo, se vislumbraba Ibiza. En la comarca ocurren estas cosas. En el cielo, hoy no había ni una nube. Un cielo de azul intenso. Pero las nubes han surgido del mar. Y han entrado en tierra.