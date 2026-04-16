La formidable labor de Protección Civil en Calp: 5.500 horas de servicio e intervención en 21 incendios

La concejalía de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Emergencias de Calp ha hecho pública la memoria anual de intervenciones de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil correspondiente al ejercicio 2025. Los datos reflejan un año de intensa actividad. Los 28 voluntarios comprometidos con la agrupación sumaron un total de 5.542 horas de servicio activo.

A lo largo del pasado año, el cuerpo civil dio cobertura a 74 eventos públicos y realizó 208 vigilancias forestales, una labor preventiva fundamental para el municipio. El Jefe de la Agrupación Local, Juan Carlos Rubio, ha subrayado el equilibrio alcanzado entre las tareas de prevención y la capacidad de respuesta inmediata ante situaciones de emergencia.

La memoria de actuaciones / Levante-EMV

Uno de los puntos clave del balance anual es el rendimiento del vehículo de intervención rápida adquirido en enero de 2025. El concejal de Emergencias, Guillermo Sendra, ha calificado las cifras de "extraordinarias", destacando que esta unidad ligera intervino en 21 incendios en su primer año de servicio. Este vehículo destaca por su polivalencia técnica, al contar con un depósito de 600 litros y una bomba de doble función (extinción y achique de agua). Su equipamiento se completa con un cabestrante para labores de autorrescate, permitiendo actuar de forma urgente antes de que los incidentes escalen.

"Dedicación fundamental"

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha valorado positivamente la importancia estratégica de esta inversión: “La adquisición de este vehículo motobomba ha demostrado ser clave. Su capacidad para atajar con inmediatez pequeños incendios es vital para impedir males mayores en nuestro municipio”. Asimismo, la primera edil ha querido mostrar su gratitud hacia el equipo humano: “Desde el Ayuntamiento queremos reconocer y agradecer la gran labor desinteresada que realizan los voluntarios y voluntarias. Su dedicación es fundamental para la seguridad de todos los calpinos”.

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Con este balance, el consistorio reafirma su compromiso con la mejora constante de los recursos de emergencias y la protección del entorno de Calp.