Xàbia informa sobre el proceso de regularización extraordinaria con una charla abierta a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Xàbia ha organizado una charla informativa dirigida a la ciudadanía con el objetivo de explicar el proceso de regularización extraordinaria y resolver dudas sobre los distintos trámites disponibles.

La sesión tendrá lugar el próximo 22 de abril a las 19:30 horas en la Sala Polivalente del Portal del Clot, y está abierta a todas las personas interesadas.

Durante la charla se explicarán de forma clara los diferentes supuestos contemplados dentro del proceso de regularización extraordinaria, así como los pasos a seguir en cada caso. En este sentido, se contemplan tres situaciones principales:

Personas con contrato laboral, que deberán tramitar directamente su situación en la Oficina de Extranjería.

Personas con hijos o familiares de primer grado a cargo, que también deberán dirigirse a la Oficina de Extranjería de Alicante o realizar el trámite de forma telemática.

Personas que no se encuentren en ninguno de los casos anteriores, que podrán solicitar un informe de vulnerabilidad.

Con el fin de facilitar este último trámite, el Ayuntamiento habilitará la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) exclusivamente para gestiones relacionadas con la regularización extraordinaria. El horario previsto será martes y jueves de 15:00 a 18:00 horas, a partir del 21 de abril, donde también se ofrecerá asesoramiento e información personalizada.

Además, se distribuirán folletos informativos con los datos básicos del proceso en diferentes puntos estratégicos del municipio, como la OAC, el Civic Punt del Arenal, el Centro Social, el Ayuntamiento y la Casa de la Cultura.

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La concejala de Servicios Sociales, Raquel Violero, ha recalcado que todavía les falta información concreta del trámite por recibir por parte del Ministerio, por lo que pide paciencia y comprensión. Tanto el equipo de Servicios Sociales como las entidades colaboradoras (Cruz Roja y Caritas especialmente) van a estar presentes durante el proceso para que las personas interesadas tengan el mejor acompañamiento posible. “Esperamos tener muchos más datos de posibilidades de registro especialmente en la reunión del miércoles, por lo que animamos a la población no solo a asistir sino a compartir la información con sus allegados”