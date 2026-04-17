La cúpula azul y los nuevos chalés de lujo: la construcción en la ladera del Montgó estropea una histórica perspectiva en Xàbia
El fondo de la ermita del siglo XVIII, antes verde, está ahora "invadido" por nuevas viviendas y grúas
Los imágenes aéreas, tomadas desde aeroplanos, son esenciales para dibujar los planes locales de ordenación urbana. Pero tampoco hace falta irse a las nubes para avizorar perspectivas históricas, retazos de paisaje que vale la pena proteger. En Xàbia, un ejercicio imprescindible antes de dar licencias de obras debería ser el de subir a una de sus atalayas e imaginar el efecto que las nuevas construcciones tendrán en panorámicas singularísimas, valiosas e históricas.
La atalaya de la torre de la iglesia gótica de Xàbia ofrece una imagen panorámica. Se domina buena parte del término municipal. Ahora, cuando se mira al norte, a ese campo visual que dominan el Montgó y su estribación de la Plana del cabo de Sant Antoni, se constata que la construcción de los últimos años ha estropeado una "postal" en la que hasta hace pocos años destacaba la cúpula azul de la ermita del Calvari o del Nazareno. La cúpula refulgía sobre un fondo verde, natural, inalterado.
Hace dos años, cuando este diario ya dirigió la vista hacía allí, la perspectiva había cambiado. Un desmonte, un mordisco en la montaña, se situaba justo detrás de la ermita del siglo XVIII y de su cúpula de tejas de azul vidriado. Ahora el paisaje está definitivamente transformado. La histórica cúpula se proyecta sobre los nuevos chalés de lujo. Además, en esa ladera, en el linde con el parque natural del Montgó, se alzan varias grúas. La construcción se adueña de este retazo de paisaje que hasta no hace tanto se había salvado de la construcción.
Paisaje singular e histórico
El urbanismo se le sube a las barbas a la montaña. Llega hasta el mismísimo linde del parque natural. Esta visual formaba un paisaje singular. La ermita y su cúpula coronan el Calvari. Se atisba también el "arco del triunfo", un pórtico de traza neoclásica, por el que se entra en el zigzag del calvario. Asoma también una antigua casa rural señorial que ahora se está restaurando. El perfil del Montgó y de Santa Llúcia (la ermita del siglo XV está en la cima del "tossal") confiere valor a esta perspectiva. El paisaje histórico es idiosincrasia y memoria. El pasado también se "lee" levantando la vista y echando una ojeada alrededor.
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