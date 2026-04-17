Pego presenta el tercer número de la revista ‘Les Sorts Púrpures’

Es tracta d’un projecte creat el 2024 per a donar visibilitat al paper de les dones en el nostre municipi

L'artista Inma Femenia va rebre el premi Jo Dona / Levante-EMV

Teresa Andreu

Pego

Un espai que dona veu a les dones de Pego. L’Ajuntament presenta, el pròxim 25 d’abril, un nou número de la revista ‘Les Sorts Púrpures’, un projecte creat l’any 2024 per a donar visibilitat al paper de les dones en el municipi. Una proposta amb la qual es reivindica la importància de la dona en la societat, en general, i pegolina concretament.

En aquesta nova edició la revista està dividida en cinc seccions: un apartat on es parla de les diferents guanyadores del Premi Jo Dona, una altra part on l’esport és el tema que uneix a les protagonistes; una tercera on es parla negocis i professions amb diferents dones del municipi; un altre apartat de salut i benestar amb professionals pegolines i per últim un espai on es parla de la implicació de les dones en la festa del poble.

La nova revista "Les Sorts Púrpures" / Levante-EMV

L’acte tindrà lloc a la biblioteca municipal Carmen Alemany Bay, a les 12.30 hores. A més de la presentació d’aquesta nova edició de la revista, també es celebrarà una taula redona en la qual participaran algunes de les protagonistes de l’última secció, la dedicada a la implicació de les dones en les festes de Pego.

Veu i visibilitat

“Creguem que aquest projecte, el de la revista, és important perquè donem importància a la figura de la dona i les donem veu, fem visible la seua tasca en la societat pegolina. Per sort, a Pego tenim moltes dones referents i escollir-ne només a unes poques per a cada edició és una tasca certament complicada perquè volem donar-les a conèixer a totes, per això esperem que aquest projecte tinga continuïtat en el temps”, indica la regidora d’Igualtat, Paula Orihuel.

  1. El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
  2. Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
  3. Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
  4. Una avería eléctrica interrumpe la circulación entre Alboraia Peris-Aragó y Alameda en una jornada de huelga en Metrovalencia
  5. La Agencia Tributaria todavía no ha arreglado la casilla para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
  6. UGT denuncia la 'insostenible' situación del complejo educativo de Cheste: un año sin agua y problemas de suministro
  7. Muere un motorista en un accidente de tráfico en la V-30 en Paterna
  8. El Nou Mestalla avanza: ya se instalan pilares y anillos de compresión de su cubierta rumbo a su apertura en 2027

Accidentado inicio de los "bous al carrer" de Teulada: cuatro heridos por golpes y los festejos, suspendidos hasta que regresen los sanitarios

Accidentado inicio de los "bous al carrer" de Teulada: cuatro heridos por golpes y los festejos, suspendidos hasta que regresen los sanitarios

El día radiante se vuelve fantasmagórico en un instante: la niebla se traga la costa de Xàbia

El día radiante se vuelve fantasmagórico en un instante: la niebla se traga la costa de Xàbia

Abandonado y asediado por la maleza: así está el centro de enfermos mentales de Dénia

Abandonado y asediado por la maleza: así está el centro de enfermos mentales de Dénia

La formidable labor de Protección Civil en Calp: 5.500 horas de servicio e intervención en 21 incendios

La formidable labor de Protección Civil en Calp: 5.500 horas de servicio e intervención en 21 incendios

Blues y mucho más: llega el festival Arenal Blues de Xàbia y las bandas son pura energía

Blues y mucho más: llega el festival Arenal Blues de Xàbia y las bandas son pura energía

Auriculares con volúmenes elevados o espacios muy ruidosos, algunos de los factores de la pérdida auditiva en jóvenes

Auriculares con volúmenes elevados o espacios muy ruidosos, algunos de los factores de la pérdida auditiva en jóvenes

Xàbia informa sobre el proceso de regularización extraordinaria con una charla abierta a la ciudadanía

Xàbia informa sobre el proceso de regularización extraordinaria con una charla abierta a la ciudadanía
