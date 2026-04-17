Pego presenta el tercer número de la revista ‘Les Sorts Púrpures’
Es tracta d’un projecte creat el 2024 per a donar visibilitat al paper de les dones en el nostre municipi
Un espai que dona veu a les dones de Pego. L’Ajuntament presenta, el pròxim 25 d’abril, un nou número de la revista ‘Les Sorts Púrpures’, un projecte creat l’any 2024 per a donar visibilitat al paper de les dones en el municipi. Una proposta amb la qual es reivindica la importància de la dona en la societat, en general, i pegolina concretament.
En aquesta nova edició la revista està dividida en cinc seccions: un apartat on es parla de les diferents guanyadores del Premi Jo Dona, una altra part on l’esport és el tema que uneix a les protagonistes; una tercera on es parla negocis i professions amb diferents dones del municipi; un altre apartat de salut i benestar amb professionals pegolines i per últim un espai on es parla de la implicació de les dones en la festa del poble.
L’acte tindrà lloc a la biblioteca municipal Carmen Alemany Bay, a les 12.30 hores. A més de la presentació d’aquesta nova edició de la revista, també es celebrarà una taula redona en la qual participaran algunes de les protagonistes de l’última secció, la dedicada a la implicació de les dones en les festes de Pego.
Veu i visibilitat
“Creguem que aquest projecte, el de la revista, és important perquè donem importància a la figura de la dona i les donem veu, fem visible la seua tasca en la societat pegolina. Per sort, a Pego tenim moltes dones referents i escollir-ne només a unes poques per a cada edició és una tasca certament complicada perquè volem donar-les a conèixer a totes, per això esperem que aquest projecte tinga continuïtat en el temps”, indica la regidora d’Igualtat, Paula Orihuel.
- El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
- Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
- Una avería eléctrica interrumpe la circulación entre Alboraia Peris-Aragó y Alameda en una jornada de huelga en Metrovalencia
- La Agencia Tributaria todavía no ha arreglado la casilla para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
- UGT denuncia la 'insostenible' situación del complejo educativo de Cheste: un año sin agua y problemas de suministro
- Muere un motorista en un accidente de tráfico en la V-30 en Paterna
- El Nou Mestalla avanza: ya se instalan pilares y anillos de compresión de su cubierta rumbo a su apertura en 2027