"Del rovell dolent al rovellet de l'ou": Calp sustituye una barandilla oxidada por otra escultórica y que es esencia

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, lo ha puesto, como se suele decir, a huevo. Ha recordado que la anterior barandilla estaba "rovellada", es decir, oxidada. Era "rovell dolent", de ese que carcome el metal. Tal era el deterioro que un tramo había caído. Se había colocado una barandilla amarilla de esas de quita y pon. Y esta acera, la que da al mar en la calle Cronista Pedro Pastor, estaba para salir corriendo. Ni pizca de atractivo. Ahora, con la nueva barandilla escultórica, es otra cosa. Los primeros vecinos y turistas que la han observado se han entretenido en identificar lo que "narra" esta baranda corrida de 54 metros. Y luego se han acodado y han contemplado el paisaje. Es verdad que un tramo da a la parte trasera de un local de playa. Pero si se camina calle arriba sí se gana una perspectiva amplia del mar, la playa y el Penyal d'Ifac.

La alcaldesa señala el barco de pesca / A. P. F.

Sí, la alcaldesa lo ha puesto a huevo. Ha hablado del "rovell", del óxido. Y luego ha destacado que la nueva barandilla artística, forjada por el artista de Xàbia Toni Marí, es esencia, es decir, meollo. Remite al "rovellet de l'ou" (la sustancia) de Calp. Toni Marí ha afirmado que Antonio López, que es funcionario municipal, le ha aconsejado muy bien sobre lo que debía plasmar en estos 54 metros lineales. La barandilla cuenta con 27 paneles. Casi funcionan como viñetas de cómic. Aparecen las fiestas de la Mare de Déu de les Neus, del Crist de la Suor, los Moros y Cristianos o los "bous al carrer". Hay una barca tradicional de pesca. El artista también plasma les Salines, el Penyal, el yacimiento romano de Banys de la Reina, las iglesias y ermitas o la Muralla Roja de Ricardo Bofill. Calp, en esencia. Si un turista recorre la barandilla de cabo a rabo, ya le ha echado una ojeada al pueblo.

Toni Marí y Ana Sala charlan junto a la nueva barandilla / A. P. F.

"La anterior barandilla estaba horrorosa. Toni Marí ha entendido perfectamente lo que queríamos. Está todo lo que nos identifica", ha destacado Ana Sala, que se ha declarado encantada con la barandilla, la segunda que realiza el artista xabienc para un espacio litoral de Calp (la otra está en la playa de la Fossa). "Me parece hasta barato lo que nos ha costado", ha dicho la alcaldesa, que ha enfatizado que esta barandilla es más que un elemento urbano funcional. Es una escultura. Pone un acento de ornamentación en un pueblo que, como ha recordado Joaquín Roselló, pescador de altura jubilado y vecino con vena poética, cuenta con mosaicos (los romanos de Banys de la Reina) y con bellísimos murales "trompe l'oeil" en su casco antiguo. Sí, el arte en Calp siempre ha sido narrativo. Esta barandilla conecta con esa tradición de relatar con teselas, con trazos de pincel o con formas esculpidas.

Las dos barandillas han costado 42.000 euros

¿Y qué han costado las dos barandillas escultóricas? Unos 42.000 euros. La alcaldesa ha apuntado que casi les hubiera salido igual poner una baranda convencional. Ahora tienen dos esculturas.

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En uno de los paneles, hay versos de Joaquín Roselló y dos refranes genuinamente calpinos. Uno de ellos dice lo siguiente: "Per fragates i bergantins no hi ha homes com els calpins". Y ese dicho que incide en el férreo carácter de la gente de Calp ha quedado cincelado en hierro. La barandilla es de hierro galvanizado con zinc. Soporta perfectamente la corrosión marina.