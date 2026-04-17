Estas son todas las tapas con haba que podrás probar este domingo en el Mitjafava Fest de Benitatxell

En abril, en El Poble Nou de Benitatxell, habas mil. El Mitjafava Fest es un hito tan destacado del calendario festivo poblero que, si hace falta, hasta los refranes se adaptan. Y es que las ‘faves pobleres’ tienen denominación propia y un sinfín de posibilidades culinarias que cada año demuestran los restaurantes y bares locales en la semana grande que el municipio dedica a esta leguminosa.

Con ella cocinan el tradicional arròs amb fava en las Jornadas Gastronómicas del Haba, que se celebran de jueves a sábado de esta semana; pero también sacan a relucir la creatividad y el ingenio y preparan unas deliciosas y originales tapas, acuñadas como tapifaves, que se podrán degustar este domingo 19 de abril en el Festival Tapifava. Todas las recetas llevan como ingrediente protagonista el haba, y todas se recogen en un recetario en el que los restauradores comparten sus recetas con todo el pueblo en un acto de amor por el producto.

“Es increíble que a partir de una legumbre tan humilde se puedan elaborar platos tan sofisticados y originales. Estoy convencida de que vecinos, vecinas y visitantes van a disfrutar de la jornada y de las creaciones gastronómicas en forma de tapa que fusionan la cocina tradicional con la más innovadora”, ha apuntado la concejala de Fiestas, Mayte Roldán.

El domingo se podrán degustar tapas tan sugerentes y originales como las del Restaurante La Cumbre, con su pan brioche, carrillera con habas, cebolla y su vaina caramelizada con mayonesa de trufa, y el pan de queso relleno de habas y gambas.

La tradición será un valor seguro con el pulpo con habas y las empanadillas de habas de La Cuina de Xaro; las albóndigas con ‘faves sacsades’ (habas sacudidas) y la ensaladilla rusa con habas de La Trillaora; o el estofado tradicional de habas secas y la coca de haba de La Coqueria.

En otros casos esta leguminosa viaja a geografías tan lejanas como Asia y México para ofrecer propuestas internacionales como el Xiao-long-bao con relleno de porcino y habas y las gyozas con relleno de pollo y habas del restaurante Beniasia o el burrito de habas de la Cafetería Centro Social, que también preparará habas y pollo al ajillo. También hay opciones veganas y saludables como la burger de haba y curry del chef Neil Browning.

Las tapifaves podrán degustarse a un precio de 2,50 euros por tapa el domingo 19 de abril en el parking de la avenida de València. Ese día, Benitatxell se convertirá en un escaparate culinario con buena música y un ambiente inmejorable.

La jornada arrancará a las 10:00h con servicio de almuerzo y barra a cargo de la Peña Taurina El Portalet. Las tapifaves comenzarán a servirse a partir de las 11:00h, con el acompañamiento musical de Canta Canalla, y a partir de las 13:00h actuará Músics de carrer. Como guinda del pastel, a las 13:30h se darán los premios a los ganadores del concurso de vinos caseros y mistela, los concursos de la fava més llarga y la fava de més gallons organizados por laasociación BioMoscatell y el juego de la Fava Exterminadora.

Más propuestas durante el fin de semana

Viernes 17 y sábado 18 habrá también numerosas propuestas gastronómicas y festivas. El fin de semana arrancará con el showcooking de la creadora de contenido Maria Albero (@saboreanda) y el chef Carlos G. Moreno (Dexcaro, en Dénia) y el concierto del saxofonista Alfredo Ripoll.

El sábado por la mañana, a las 11:00h, habrá visita guiada al bancal experimental del haba y cata de productos BioMoscatell. Y a las 12:00, como colofón a la mañana, el Grup de Danses Morro Falquí y la Colla La Llebetjà de El Poble Nou de Benitatxell ofrecerán una danzada popular en las calles La Pau y Mayor.

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La tarde comenzará a partir de las 17:30h con servicio de ludoteca infantil, atracciones medievales, el juego de la Fava Exterminadora y la actuación de la Muixeranga de la Marina Alta a las 18:30h. Por último, en el tardeo poblero se podrá disfrutar de música y tapas en el parking de la avenida de València con las actuaciones de Spicy Cherries, Tres fan ball, La Xe-ranga, Bèrnia, Esther y Fiona Onix DJ Set.