UNED Dénia vuelve a unir lectura y solidaridad: “1 libro x 1 kilo” en abril para canjear libros por alimentos
Esta campaña “convierte la cultura en ayuda directa”: “Cada libro intercambiado es una oportunidad de apoyo real para familias que lo necesitan”
UNED Dénia pone en marcha una nueva edición de la campaña solidaria “1 libro x 1 kilo”, una iniciativa que une lectura y solidaridad a través de un gesto sencillo: entregar alimentos no perecederos o productos de higiene personal a cambio de un libro. La acción se desarrollará en tres sedes —Xàbia, Dénia y Benidorm— durante el mes de abril, con motivo del Día Internacional del Libro (23 de abril) y con el objetivo de apoyar a entidades sociales del territorio.
La directora de UNED Dénia, Raquel Martí, ha subrayado el sentido social del proyecto, destacando que esta campaña “convierte la cultura en ayuda directa” y que “cada libro intercambiado es una oportunidad de apoyo real para familias que lo necesitan”, al tiempo que se fomenta la participación ciudadana, el compromiso comunitario y el amor por la lectura.
La recaudación se destinará a entidades diferentes según la sede:
- En Dénia, lo recogido se dirigirá a la Mesa Solidaria.
- En Benidorm, la campaña apoyará a la Asociación Benéfica de Ayuda en Emergencia Corazón Exprés.
- En Xàbia, las donaciones se destinarán a Cáritas Interparroquial.
Fechas, horarios y lugares (edición 2026)
XÀBIA (2ª edición)
📅Lunes, 20 de abril | 🕙10:00 a 16:00 h
📍Portal del Clot – Ronda Sur, 37
🎯 Destino: Cáritas Interparroquial Xàbia
DÉNIA (14ª edición)
📅Jueves, 23 de abril | 🕤9:30 a 18:00 h
📍Entrada de la Casa de la Cultura
🎯 Destino: Mesa Solidaria
(Con la colaboración de entidades sociales del municipio)
BENIDORM (13ª edición)
📅Viernes, 24 de abril | 🕙10:00 a 16:00 h
📍C/ Tomás Ortuño, junto al Mercado Municipal
🎯 Destino: Asociación Corazón Exprés
Formas de colaborar
La campaña contempla dos vías principales de participación:
- Trueque solidario: aportar alimentos no perecederos o productos de higiene personal y recibir un libro a cambio.
- Voluntariado: colaborar el día del evento durante el tiempo disponible (1 hora, 2 horas, etc.), una aportación esencial para el buen desarrollo de la jornada.
Para participar como voluntariado o recibir información, se invita a contactar con la UNED o inscribirse en los enlaces habilitados para cada sede: UNED Xàbia | UNED Dénia | UNED Benidorm(965 78 17 54 /cursos@denia.uned.es).
Una campaña con impacto local
“1 libro x 1 kilo” se ha convertido en una iniciativa reconocible por su impacto: facilita ayuda material inmediata a entidades sociales, promueve la participación ciudadana y refuerza el vínculo entre universidad, territorio y solidaridad.
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