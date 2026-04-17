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UNED Dénia vuelve a unir lectura y solidaridad: “1 libro x 1 kilo” en abril para canjear libros por alimentos

Esta campaña “convierte la cultura en ayuda directa”: “Cada libro intercambiado es una oportunidad de apoyo real para familias que lo necesitan”

La campaña saca a la calle la gran solidaridad de la Marina Alta

La campaña saca a la calle la gran solidaridad de la Marina Alta / José Iglesias

Teresa Andreu

Dénia

UNED Dénia pone en marcha una nueva edición de la campaña solidaria “1 libro x 1 kilo”, una iniciativa que une lectura y solidaridad a través de un gesto sencillo: entregar alimentos no perecederos o productos de higiene personal a cambio de un libro. La acción se desarrollará en tres sedesXàbia, Dénia y Benidorm— durante el mes de abril, con motivo del Día Internacional del Libro (23 de abril) y con el objetivo de apoyar a entidades sociales del territorio.

La directora de UNED Dénia, Raquel Martí, ha subrayado el sentido social del proyecto, destacando que esta campaña “convierte la cultura en ayuda directa” y que “cada libro intercambiado es una oportunidad de apoyo real para familias que lo necesitan”, al tiempo que se fomenta la participación ciudadana, el compromiso comunitario y el amor por la lectura.

El cartel de la campaña solidaria de la UNED de Dénia

El cartel de la campaña solidaria de la UNED de Dénia / Levante-EMV

La recaudación se destinará a entidades diferentes según la sede:

  • En Dénia, lo recogido se dirigirá a la Mesa Solidaria.
  • En Benidorm, la campaña apoyará a la Asociación Benéfica de Ayuda en Emergencia Corazón Exprés.
  • En Xàbia, las donaciones se destinarán a Cáritas Interparroquial.

Fechas, horarios y lugares (edición 2026)

XÀBIA (2ª edición)

📅Lunes, 20 de abril | 🕙10:00 a 16:00 h

📍Portal del Clot – Ronda Sur, 37

🎯 Destino: Cáritas Interparroquial Xàbia

DÉNIA (14ª edición)

📅Jueves, 23 de abril | 🕤9:30 a 18:00 h

📍Entrada de la Casa de la Cultura

🎯 Destino: Mesa Solidaria

(Con la colaboración de entidades sociales del municipio)

BENIDORM (13ª edición)

📅Viernes, 24 de abril | 🕙10:00 a 16:00 h

📍C/ Tomás Ortuño, junto al Mercado Municipal

🎯 Destino: Asociación Corazón Exprés

Formas de colaborar

La campaña contempla dos vías principales de participación:

  1. Trueque solidario: aportar alimentos no perecederos o productos de higiene personal y recibir un libro a cambio.
  2. Voluntariado: colaborar el día del evento durante el tiempo disponible (1 hora, 2 horas, etc.), una aportación esencial para el buen desarrollo de la jornada.

Para participar como voluntariado o recibir información, se invita a contactar con la UNED o inscribirse en los enlaces habilitados para cada sede: UNED Xàbia | UNED Dénia | UNED Benidorm(965 78 17 54 /cursos@denia.uned.es).

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Una campaña con impacto local

“1 libro x 1 kilo” se ha convertido en una iniciativa reconocible por su impacto: facilita ayuda material inmediata a entidades sociales, promueve la participación ciudadana y refuerza el vínculo entre universidad, territorio y solidaridad.

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