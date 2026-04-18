Benissa ya vibra con las fiestas de la Puríssima Xiqueta: arrancan hoy sábado con el pregón y el chupinazo

Benissa ya vibra con las Fiestas en honor a la Puríssima Xiqueta 2026, la gran celebración del municipio, que combina tradición, cultura, música y actividades dirigidas a todos los públicos.

La programación festiva incluye actos culturales destacados como la entrega de els Premis 25 d'Abril y del certamen de pintura Salvador Soria en el Centre d’Art Taller d’Ivars, acto que tuvo lugar ayer y que fue la antesala cultural de unas fiestas que hoy ya comienzan de todas todas con el pregón, que pronuncirá Pepe Ramiro esta tarde, a las 20 horas, en la basílica. Los benisseros y benisseras cantarán acompañados por la banda de la Societat Lírica i Musical el himno de la Puríssima Xiqueta. Mientras, a las 23.45, se disparará el chupinazo. La Xaranga l'Espardenya podrán música netamente de fiesta a ese instante tan esperado y divertido.

Uno de los momentos más esperados será el viernes 24 de abril con la Coronación de las reinas, Alicia Arenas como Reina Infantil y Ariana Bisquert como Reina Mayor, en un acto que dará paso a una intensa programación festiva.

El sábado 25 de abril se celebrará el Día de la Ofrenda, con la tradicional ofrenda de flores a la patrona, mientras que el domingo 26 de abril, Día de la Puríssima Xiqueta, tendrá lugar la jornada central de las fiestas, con misa solemne, mascletà y la solemne procesión. Durante esta jornada también se vivirá uno de los momentos más emotivos con la bajada de la imagen de la patrona y el tradicional canto de la Salve, actos profundamente arraigados en la tradición local.

El emocionante Día del Riberer

La programación continuará el lunes 27 con el Día del Riberer, dedicado a rendir homenaje a esta figura tradicional, seguido del Día dels Fadrins el martes 28, con actividades populares como el concurso de paellas, la cabalgata humorística y la Noche Joven.

Los "bous al carrer" cobrarán protagonismo del 29 de abril al 1 de mayo, con entradas de toros, sueltas de vaquillas y actividades infantiles, mientras que el sábado 2 de mayo se celebrará el Día de les Anyades, con paella gigante, música y actividades intergeneracionales.

Las fiestas concluirán el domingo 3 de mayo con el Día de la Huitada, que pondrá el broche final con actos religiosos, mascletà y un espectáculo musical de cierre.

Durante la programación festiva se contará con la instalación de Puntos Violeta en varias de las jornadas, especialmente en los actos nocturnos, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar unas fiestas seguras y libres de agresiones machistas.

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Desde el Ayuntamiento de Benissa se invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar en estas fiestas, que representan una muestra del arraigo, la tradición y el carácter festivo del municipio, y que convierten a Benissa en un punto de encuentro para disfrutar de la cultura y la convivencia.