Duel històric entre Giner i Puchol II: el gran premi de pilota Raúl Ivars de Benissa genera gran expectació
Un dels elements més destacats d’esta edició és el canvi de denominació del torneig, que passa a anomenar-se Gran Premi de Pilota Raúl Ivars, en reconeixement a una figura clau en la història del trinquet i en l’impuls de la pilota al municipi.
Benissa ha acollit la presentació oficial del Gran Premi de Pilota Raúl Ivars, una cita ja consolidada dins del calendari esportiu valencià que, en esta nova edició, destaca pel seu component simbòlic i per diverses novetats rellevants.
Durant l’acte es van donar a conéixer els detalls d’una competició que tindrà com a principal atractiu el duel inèdit entre Giner i Puchol II, previst per al diumenge 10 de maig. Els dos pilotaris arriben en un excel·lent moment de forma i mai abans s’havien enfrontat en una partida d’estes característiques, fet que ha generat una gran expectació entre l’afició.
La partida es disputarà al Trinquet de Benissa, un espai que en els últims anys s’ha consolidat com un referent de la pilota valenciana, amb aforaments complets de manera habitual i una resposta del públic que fins i tot ha arribat a ocupar zones poc habituals, evidenciant el creixent interès per este esport tradicional.
Un dels elements més destacats d’esta edició és el canvi de denominació del torneig, que passa a anomenar-se Gran Premi de Pilota Raúl Ivars, en reconeixement a una figura clau en la història del trinquet i en l’impuls de la pilota al municipi. Este homenatge aporta un component emocional que reforça el vincle entre l’esport i la identitat local.
Durant la presentació també es va posar en valor el nivell competitiu del torneig i la tasca que es fa des del municipi per mantindre viva la tradició de la pilota valenciana, considerada un pilar cultural del territori. Igualment, es va agrair la implicació d’empreses i entitats col·laboradores que fan possible la celebració de l’esdeveniment.
Gran cita esportiva
Com a detall destacat, l’artista i escultor Quico Torres ha sigut l’encarregat de dissenyar la peça escultòrica que rebran els guanyadors del podi. En conjunt, el Gran Premi de Pilota Raúl Ivars reafirma la seua posició com una de les cites esportives més rellevants de la Comunitat Valenciana, combinant tradició, espectacle i arrelament en un escenari emblemàtic com el Trinquet de Benissa.
