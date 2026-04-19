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Una acera de 50 metros en Calp con siete inmobiliarias

El urbanismo es el negocio que se lleva la actividad de calle

Inmobiliarias una tras otra en una acera de Calp

Inmobiliarias una tras otra en una acera de Calp / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

La calle Benidorm de Calp está cerca de la playa. Una acera la ocupa totalmente un hotel. La otra, de unos 50 metros, tiene un negocio que se lleva de calle la palma. Hay nada menos que siete inmobiliarias. Una detrás de otra. Siete. En los escaparates, ofertas de chalés y apartamentos por las nubes.

Los otros locales los ocupan una farmacia, un pub irlandés y un restaurante de pescado fresco de Calp. Pero la actividad predominante está claro que es la de la venta de chalés y apartamentos. El negocio inmobiliario no tiene techo en Calp. Este tramo de calle es el fiel reflejo de que el sector más boyante es el urbanístico.

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