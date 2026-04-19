Los coches invaden la costa del Primer Muntanyar de Xàbia: aparcamiento improvisado arrimado a un local de playa

Aparcamiento improvisado e irregular. Hay una talanquera. No se puede meter aquí el coche. Pero los conductores encontraron un resquicio. Estacionaron tan tranquilamente junto a un local de la playa del Benissero, en el primer Muntanyar de Xàbia. ¿Para qué caminar? Dejaron el coche arrimado al "chiringuito".

Aparcar aquí está prohibido. Este litoral se sacó los coches de encima. El ayuntamiento colocó una talanquera para evitar que los vehículos invadieran la costa. Además, aquí los conductores también han cometido la infracción de meterse por el carril peatonal (está pintado de verde) para dejar el coche estacionado tras la talanquera.

Un litoral para caminar

En el Primer Muntanyar se dejaron dos bolsas de aparcamiento en cada extremo de esta costa, junto a la desembocadura del Gorgos (este parking debe cerrarse y así lo ha ordenado Costas) y junto al Parador de Turismo. Allí, junto al Parador, caben unos pocos coches en batería. Es una costa tan bella que da gusto caminar. Tras el confinamiento por la pandemia, el ayuntamiento decidió dejar un solo carril de circulación y transformar el otro en un paseo peatonal. También hay carril bici.

Noticias relacionadas

Pero hay conductores que se resisten en la prohibición. Aparca uno y hace efecto llamada. Se sorprenden incluso de que sea tan fácil dejar el coche a un paso del bar de playa.