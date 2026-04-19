Una ONG de Calp realiza en Kenia 235 operaciones de cataratas

La ONG con sede en Calp Visió sense Fronteres acaba de regresar de Kenia, donde sus dos oftalmólogos, junto a dos enfermeras, dos optometristas y un ayudante de quirófano, han llevado a cabo un total de 235 cirugías de cataratas. Las operaciones las han realizado en Iten, una localidad situada en la parte oeste del país.

Entre los intervenidos, está un joven de 17 años que sufría cataratas en los dos ojos. Le había sobrevenido de forma rápida a consecuencia de una diabetes descompensada. Había perdido gran parte de la visión. En uno de los ojos tenía estrabismo.

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Apoyo municipal

Esta ONG suele viajar una o dos veces al año a Kenia, país en el que hay muy pocos oftalmólogos. El Ayuntamiento de Calp ha colaborado, como viene haciendo habitualmente, en esta última campaña solidaria.