Cincuenta centímetros de sabiduría agrícola: el agricultor Francisco Llobell cultiva la "fava més llarga" de Benitatxell

Estos concursos agrícolas tienen un sabor especial. También se les adivina un cariz de broma sicalíptica. La voluptuosa primavera. Pero son, sobre todo, sabiduría del campo. Este año la "fava més llarga" del Poble Nou de Benitatxell la ha cultivado Francisco Llobell. Un portento de haba: 50 centímetros. La de "més gallons (semillas)" dio para un empate. Izan García y Toni López (concursaban juntos) y Josefa Devesa presentaron un haba con diez semillas.

El Poble Nou de Benitatxell ha vivido un fin de semana inolvidable donde la gastronomía y la tradición se han dado la mano en la edición del Mitjafava Fest 2026. Centenares de vecinos y visitantes se sumergieron en una propuesta diseñada para poner en valor la fava poblera, que volvió a demostrar su protagonismo como motor cultural y culinario del municipio en un ambiente festivo y cercano.

Exquisito montadito de habas / Levante-EMV

La mecha del festival se encendió el miércoles con la presentación del cuento infantil ‘Lola & Vitamino. La aventura de aprender a comer sano’, de la mano de su autora Ángela Devesa. Ese mismo día, también dio inicio el juego móvil de ‘La Fava Exterminadora’ y la exposición etnológica ‘Els oficis’ de la MACMA.

Fue el preludio perfecto para lo que vendría después. Tras el éxito de la edición anterior, la Associació d’Agricultors Biomoscatell repitió el jueves su cata de vinos con maridaje en el Centro Social. En esta ocasión, la experiencia estuvo a cargo del sumiller Raúl Caselles, de la Bodega Miguel de Xàbia. Los asistentes pudieron catar los caldos de la bodega Rafa Cañizares, alma de la reconocida Bodegas Volver (Pinoso).

Experiencia en el bancal / Levante-EMV

El viernes, la concina de autor tomó el mando con el Showcooking ofrecido por la cocinera y divulgadora gastronómica Maria Albero (@saboreanda) y el chef de Dexcaro Carlos G. Moreno. Cocinaron dos platos con fava poblera que después se pudieron degustar de forma gratuita. El acto estuvo presentado por la creadora de contenido Elena Vidal (@alicantestreetstyle), y amenizado con la música del saxofonista Alfredo Ripoll.

La visita al bancal

El sábado fue la jornada dedicada a fusionar el arraigo agrícola con el pulso festivo del municipio. La mañana comenzó conectando con la tierra gracias a la visita al bancal experimental de la fava poblera, donde los asistentes pudieron conocer de cerca este cultivo autóctono antes de disfrutar de una cata de productos típicos organizada por la Associació d’Agricultors Biomoscatell. El centro del pueblo se llenó de color y tradición al mediodía con la dansà popular protagonizada por el Grup de Danses Morro Falquí y la Colla la Llebetjà, una muestra de cultura popular valenciana que sirvió de antesala al gran despliegue de la tarde.

La entrega de premios a las mejores "faves" / Levante-EMV

Luego, el foco de atención se trasladó a la carpa de la avenida de València con el ‘Tardet Pobler’, un espacio de convivencia que ofreció desde talleres y juegos familiares como ‘La Fava Exterminadora’ hasta propuestas de ocio responsable con la coctelería 0’0 del Consejo de la Infancia y la Adolescencia (CLIA). La cultura popular alcanzó su máxima expresión con la imponente actuación de la Muixeranga de la Marina Alta, dando paso a un maratón musical que recorrió diversos estilos con Spicy Cherries, Tres Fan Ball, Bèrnia y Esther, para terminar la noche con la energía de La Xe-Ranga y la sesión de Fiona Onix DJ Set en un recinto que contó con servicio de tapas y bebidas a precios populares.

El cierre del domingo fue el epicentro de la emoción. El Festival Tapifava demostró que la fava no tiene fronteras, y que con esta leguminosa humilde se pueden hacer verdaderos manjares. El éxito fue rotundo: platos innovadores y un público que no dejó ni una sola tapa en los mostradores.

También s

La nutricionista y autora Ángela Devesa / Levante-EMV

e entregó el premio al ganador del primer torneo de ‘La Fava Exterminadora’ al jugador ‘Manelasso’.

El certamen de vinos

El certamen de vinos caseros de BioMoscatell volvió a poner en valor el saber hacer local. Los grandes triunfadores de esta edición fueron:

Vino blanco: Pep Bolufer (1º), Vicente Estalrich (2º) y Natalia Gonzalo (3º).

Vino monovarietal Moscatell: Francisco Cuesta (1º), José Maria Catalá (2º) y Antoni Josep Catalá (3º).

Vino monovarietal Giró: José Francisco Mayans (1º), José María Catalá (2º) y Antonio Pascual (3º).

Vino tinto: Raúl Andrés Estalrich (1º), José Martínez (2º) y Natalia Gonzalo (3º).

Mistela, la novedad de esta edición: Vicente Estalrich (1º), Antoni Josep Català (2º) y Pep Bolufer (3º).

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El ambiente festivo estuvo marcado por la música en directo con los conciertos de Canta Canalla y Músics de Carrer, que pusieron el ritmo a una mañana de gran afluencia. Como broche final, el Ayuntamiento quiso expresar su más sincero agradecimiento a todas las personas que hacen posible este festival año tras año. Se destacó especialmente la implicación de los bares y restaurantes locales por su creatividad en los fogones, así como la labor fundamental de las asociaciones, el compromiso del personal municipal y la participación entusiasta de los vecinos y el público asistente. Gracias a este esfuerzo conjunto, El Poble Nou de Benitatxell consigue mantener viva una tradición que define su identidad y pone en valor su producto más autóctono.