Guiño taurino en Xàbia: vuelve el "bou encaixonat"
Esta modalidad, prohibida por varios pueblos al considerarla junto al "bou embolat" maltrato animal, se recuperó en les Fogueres de 2024 tras ocho años sin autorizarse y ahora, en las fiestas del Nazareno, vuelve a rescatarse
El "bou embolat" no se autoriza en Xàbia desde 2016. Ese año, en las fiestas de Sant Sebastià, se dio un tristísimo y feo incidente. El toro arrancó el palo al que se lo amarra para embolarlo. Lo arrastró y dio cabezadas y más cabezadas para intentar liberarse de ese peso muerto que llevaba enganchado. El padecimiento del animal fue evidente. Entonces era alcalde el socialista José Chulvi. Decidió prohibier el "bou embolat" y el "encaixonat". Ese veto también lo han adoptado otros pueblos de la Marina Alta, como Benissa, Calp, Pedreguer, el Poble nou de Benitatxell, Ondara, Gata o El Verger. Consideran que en estas modalidades de fuego y claustrofobia de los "bous al carrer" se inflige a los animales un sufrimiento innecesario y rayano en el maltrato animal.
Xàbia, en cuestiones taurinas, no se priva de nada. Tiene "bous al carrer" (los de las fiestas de Sant Sebastià, el Nazareno y les Fogueres) y "bous a la mar" (los de las fiestas del Loreto). En les Fogueres de hace dos años, con el nuevo gobierno del PP y CPJ (también entonces estaba Vox, ahora fuera del pacto ya que su portavoz está denunciado por acoso sexual), ya se hizo una "desecaixonada" de seis toros.
Entrada de "becerros mansos"
Ahora, en las fiestas del Nazareno, vuelve el "bou encaixonat". Hay cuatro días de "bous al carrer". Se harán dos "desencaixonades". Además, se ha programado una entrada de "becerros mansos". La organiza la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana. Hoy, en la presentación de estas fiestas, se ha indicado que esta entrada es para crear afición y "cantera" entre los jóvenes. Estos festejos taurinos del Nazareno tienen lugar en la Placeta del Convent.
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