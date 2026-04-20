El Nazareno, la fiesta de Xàbia que se hizo igualitaria y eliminó el veto a las mujeres: "Ha significado un gran impulso y que la juventud se involucre más"

La igualdad es siempre positiva. Y da nuevo impulso. Eso de enarbolar la tradición para perpetuar discriminaciones es un pretexto vacío y sin sentido. Las fiestas del Nazareno de Xàbia dieron un paso histórico. Se rompió la arcaica costumbre mantenida durante más de 250 años de que el cargo de mayoral lo ejercieran solo los hombres. El pasado año hubo cuatro mayoralesas, una chica de 14 años, dos de 16 y otra de 20. Fueron las primeras. Este año dos mujeres, Ana María Llidó y Andrea Cardona, toman el relevo. Y tanto el presidente de la Cofradía del Nazareno (otra decisión histórica fue integrar las dos cofradías, la de hombres y la de mujeres), Vicente Tur, como Antonio Roselló, que es miembro de la entidad, han convenido que ese avance en igualdad ha dado un nuevo aire a la fiesta. "Vamos todos a una. Estamos muy unidos. Y nos alegra que la juventud cada vez se involucre más", ha destacado Roselló.

Estas fiestas de Xàbia llegan con novedades. Por primera vez se expondrá al público el cordón o cíngulo de la túnica de la primera imagen de Jesús Nazareno. Es toda una reliquia. Aquella primera imagen llegó a Xàbia en 1767. El cordón se salvó cuando la imagen se destruyó en la Guerra Civil. Lo donó hace cinco años Ángeles Diego Sapena gracias a la mediación de Bartolomé Bas Segarra. El cíngulo estuvo oculto durante 85 años. Ahora se exhibirá en el museo parroquial de la iglesia de Sant Bertomeu.

La actual talla del Nazareno es de 1941. Pertenece al ayuntamiento (figura en el inventario de bienes municipales). Vicente Tur ha señalado que la cofradía se encarga de custodiarla. Ha indicado que las andas, bañadas en pan de oro, empiezan a estar deterioradas. Ha apuntado que las labores de restauración pueden irse a 3.000 o 4.000 euros.

Estas fiestas son también la celebración de la florida primavera. Celebración, eso sí, muy piadosa. Los mayorales y mayoralesas componen las coloridas y aromáticas cruces de mayo. También las montan el ayuntamiento, la cofradía del Nazareno, la parroquia de Loreto de Duanes de la Mar y la junta central de Moros y Cristianos. Las cruces de flores adornan Xàbia el 1, 2 y 3 de mayo.

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La procesión se adelante una hora

Otra novedad es que la procesión de la "Pujada" (se lleva la imagen a su ermita del Calvari) se adelanta una hora. Hasta ahora comenzaba a las 20 horas. Se gana una hora y así se dispara también antes el castillo de fuegos artificiales que cierra las fiestas. Los vecinos y vecinas despedirán la celebración a una hora prudente y sin que se les haga las tantas.