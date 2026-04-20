La policía le echa el precinto al Muntanyar de Xàbia para evitar que los coches invadan la playa

Al final hay que tomar medidas drásticas. La Policía Local de Xàbia ha tenido que precintar el resquicio por el que se colaban los coches e invadían la playa del Benissero, en el litoral del Primer Muntanyar. Este sábado, este diario publicó que los conductores metían sus coches por un pequeño tramo en el que no hay talanquera (tramo pegado a un bar de playa) y estacionaban en primerísima línea. Está prohibido. Pero hay conductores espabilados que aparcan donde les parece y que quieren caminar lo mínimo. Los coches pertenecían a clientes de los dos locales de copas de esta costa.

La Policía se ha puesto seria. Ha precintado el hueco por el que se colaban los coches. El precinto lo ha colocado en el resquicio que quedaba junto al Montgó di Bongo y también en el hueco junto al otro bar, la Siesta. Es más que evidente que aquí no se puede aparcar. Además, los conductores, al meter los coches en esta playa, invadían el carril peatonal del Primer Muntanyar. Son muy conscientes de la infracción. Pero si cuela, cuela.

Los coches invadieron el sábado la primera línea de la playa / A. P. F.

Xàbia y el servicio de Costas de Alicante han ido sacando los coches de esta costa de Xàbia. No hace tanto se aparcaba en toda esta costa, en primera línea. El ayuntamiento colocó una talanquera para impedir que los coches tomaran la costa. Mientras, el Ministerio para la Transición Ecológica ha regenerado un tramo importante del Primer Muntanyar. Ha creado una senda litoral. Costas también ha exigido al ayuntamiento que cierre la bolsa de aparcamiento que se había mantenido junto a la desembocadura del río Gorgos. La mitad de ese "parking" ilegal ya se clausuró hace unos meses.

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Liberar la primera línea de coches

Mientras, crece el uso peatonal de esta costa. El ayuntamiento transformó en paseo peatonal uno de los dos carriles de la carretera. También hay, en la acera, carril bici. Este litoral está abocado a convertirse en totalmente peatonal. Pero, mientras llega ese momento de liberar completamente de coches el Primer Muntanyar, todavía hay conductores que se hacen los locos y aparcan donde les parece. A la Policía Local le toca ponerse drástica y recurrir al llamativo precinto.