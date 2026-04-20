El trueque más solidario en Xàbia: la UNED hace posible cambiar libros por kilos de alimentos

El trueque más solidario. Ésta es la semana del libro. La UNED de Dénia ya lleva años desarrollando una campaña magnífica. Une cultura y solidaridad. Hoy ha tenido lugar en Xàbia. Vecinos y escolares han acudido al Portal del Clot. Han llevado un kilo de alimentos. Lo han cambiado por un libro. Las lecturas son excelentes. Los lectores se han entretenido escogiendo el libro que se han llevado a casa. Mientras, las donaciones de alimentos se han entregado a Cáritas Interparroquial, una ONG que realiza una labor extraordinaria. Ayuda a quienes más lo necesitan. Estos alimentos no perecederos se añaden a su despensa solidaria. La cultura, en este caso la lectura, genera generosidad.

Responsables de la UNED, los concejales y la alcaldesa y los voluntarios de Cáritas de Xàbia / Levante-EMV

La cultura tiene peso. Peso del bueno. Peso solidario. El trueque de un libro por un kilo de alimentos pone en la balanza la riqueza verdadera, la de la solidaridad y la de la cultura.

En la campaña, han estado, además de voluntarios de Cáritas (realizan una gran labor), la directora de la UNED de Dénia, Raquel Martí, y el coordinador de la UNED en Xàbia, Antonio Padilla. Han acudido, entre otros, la alcaldesa, Rosa Cardona, y las concejala de Cultura y Educación, Mavi Pérez, o de Servicios Sociales, Raquel Violero.

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Una vecina elige el libro / Levante-EMV

Formidable iniciativa

Este jueves el intercambio solidario tendrá lugar en la entrada de la Casa de Cultura de Dénia. El viernes la campaña va a Benidorm (calle Tomás Ortuño, junto al Mercado Municipal). La UNED lleva los libros allí donde hacen más falta. Los lectores se entusiasman hojeándolos y eligiendo el que más les seduce. Entregan un kilo de alimentos. A cambio, reciben la satisfacción de colaborar y de explorar un nuevo universo literario. Una formidable iniciativa.