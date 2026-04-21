Ilegales y construidas en una cima protegida: Benitatxell demolerá tres antenas del Puig de la Llorença
El ayuntamiento destina 40.000 euros a derribar los repetidores, que están, además, en suelo público, y luego le pasará la factura a las compañías que los instalaron y han usado
Una cumbre erizada de antenas. Lo del Puig de la Llorença clamaba al cielo. Las compañías construyeron repetidores sin ton ni son. El Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell se ha decidido a coger el toro por los cuernos o por las antenas, para ser más precisos. El alcalde, Miguel Ángel García, ha insistido en que debían poner orden en ese caos. Y en eso están. Han destinado 40.000 euros a demoler tres antenas y dos casetas ilegales. No son las primeras que echan abajo. Tampoco las últimas. "Están en suelo público", precisó al alcalde en el último pleno. También dejó claro que la factura de la piqueta se la pasarán luego a las compañías.
El alcalde explicó que han seguido todo el procedimiento administrativo y, al final, han tenido que llegar a la demolición. Le han comunicado a las empresas que debían desmantelar los repetidores. No lo han hecho. Las antenas carecen de licencia. Además, están en suelo protegido (es zona verde). Al Puig de la Llorença se le ha subido la urbanización de Cumbres del Sol (cientos de chalés, adosados y apartamentos) ladera arriba. Pero la cima sí está protegida.
Las compañías de telecomunicaciones conquistaron la cumbre (440 metros de altitud). Es un lugar ideal para dar señal. Se domina un trecho enorme de la Marina Alta. Pero estas empresas no tenían ninguna relación con el ayuntamiento. Lo aseguró el alcalde. Dijo también que se han cerciorado de que las antenas que demolerán no se utilizan para servicios básicos de comunicaciones. Son de empresas privadas. Y están avisadas de que esas instalaciones deben dejar de funcionar. "No podemos permitir una actividad ilegal y más cuando se está realizando en un suelo protegido", expuso Miguel Ángel García.
Despejar de hierro la cima
El ayuntamiento ha culminado el procedimiento. "Se inició hace muchos meses", apuntó el alcalde. Ha llegado el momento de la piqueta y de seguir despejando de hierro una cima de gran valor paisajístico. El Puig es un hito. Y hasta ahora tenía "clavadas" en su cima decenas de enormes antenas.
No es la única montaña de la comarca que se sacude (aquí poco a poco) la chatarra. El pasado mes de febrero la Associació de Bombers de la Marina Alta retiró los hierros y planchas de un antiguo repetidor que ensuciaban la Serra del Penyó, en la mítica montaña del Cavall Verd de la Vall de Laguar.
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