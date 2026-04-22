Herido el conductor de una moto al chocar con un coche en una rotonda de Xàbia
El motorista ha sufrido una posible fractura de clavícula y los sanitarios lo han trasladado al hospital de Dénia
El conductor de una moto ha resultado herido este mediodía al colisionar con un coche en la rotonda de Joanot Martorell, en el casco urbano de Xàbia. Esta rotonda conecta la avenida de Trenc d'Alba, el Camí Fondo y la calle Ausiàs March. El motorista ha quedado tirado en el suelo y muy dolorido. En seguida han acudido patrullas de la Policía Local (el retén está muy cerca) y sanitarios de la Cruz Roja y del Soporte Vital Básico.
Trasladado al hospital
Los sanitarios han atendido e inmovilizado al motorista. En principio, podría haber sufrido una fractura de clavícula. Lo han trasladado en la ambulancia de SVB al hospital de Dénia.
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