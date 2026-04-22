Herido el conductor de una moto al chocar con un coche en una rotonda de Xàbia

El conductor de una moto ha resultado herido este mediodía al colisionar con un coche en la rotonda de Joanot Martorell, en el casco urbano de Xàbia. Esta rotonda conecta la avenida de Trenc d'Alba, el Camí Fondo y la calle Ausiàs March. El motorista ha quedado tirado en el suelo y muy dolorido. En seguida han acudido patrullas de la Policía Local (el retén está muy cerca) y sanitarios de la Cruz Roja y del Soporte Vital Básico.

El motorista ha quedado tirado en el suelo. La policía local lo atiende nada más llegar al accidente / Levante-EMV

Trasladado al hospital

Los sanitarios han atendido e inmovilizado al motorista. En principio, podría haber sufrido una fractura de clavícula. Lo han trasladado en la ambulancia de SVB al hospital de Dénia.