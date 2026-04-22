"Què li ha passat al monstre Petorro?": Xàbia acoge el preestreno del nuevo libro, la nueva canción y el nuevo espectáculo

La Plaça de la Constitució de Xàbia vivirá el próximo 2 de mayo, a las 12 horas, uno de los grandes acontecimientos familiares y culturales de la primavera: el preestreno exclusivo de "Què li ha passat al monstre Petorro?", la esperadísima segunda parte del exitoso universo creado por Paco Cholbi e ilustrado magistralmente por Carles Arbat y editado en castellano por la editorial Algar y en Valenciano por la editorial Bromera. Y no llegará solo: ese mismo día se presentarán también, por primera vez, la nueva canción y el nuevo espectáculo familiar, dentro del programa de fiestas del Nazareno.

Será una cita única y muy especial, porque Xàbia se convertirá en el primer lugar donde podrá descubrirse "Què li ha passat al monstre Petorro?" antes de que el libro llegue oficialmente a librerías de toda España. La publicación está prevista para el 13 de mayo en librerías de todo el territorio español, grandes superficies y plataformas online, pero quienes acudan al espectáculo del 2 de mayo tendrán el privilegio de ser los primeros en tenerlo en sus manos.

Paco Cholbi, el creador del Monstre Petorro / Levante-EMV

El nuevo álbum ilustrado, firmado por Paco Cholbi y con ilustraciones de Carles Arbat, promete volver a conquistar a pequeños y mayores con nuevas aventuras emocionantes, divertidas y educativas, ampliando el universo de uno de los personajes infantiles más queridos por tantas familias.

Pero la gran sorpresa no termina ahí. El público que asista a Xàbia será también el primero en escuchar la nueva canción de "Què li ha passat al monstre Petorro?", creada para esta nueva etapa y que solo se presentará en exclusiva dentro de este espectáculo. Música, emoción, humor y muchas sorpresas se unirán en una propuesta completamente renovada.

Además, el 2 de mayo se estrenará oficialmente el nuevo espectáculo de "Què li ha passat al monstre Petorro?", una producción que llega con más ambición, más ritmo y más magia. El montaje incluye más música, más participación del público, más concursos y más momentos para compartir en familia, con el objetivo de convertir cada función en una auténtica fiesta cultural y emocional.

Inolvidable preestreno

El estreno no podía celebrarse en otro lugar que no fuera Xàbia, casa de Paco Cholbi y escenario de una preestrena que promete ser inolvidable. Desde allí arrancará la gira de este nuevo espectáculo, que continuará después con otras dos citas destacadas: València, el viernes 8 de mayo a las 18 horas en la Fira del Llibre, en los Jardines de Viveros, y Madrid, el 6 de junio, en los Jardines del Retiro.

El proyecto vuelve a demostrar que El Monstre Petorro no es solo un libro ni solo un espectáculo, sino un universo creativo que sigue creciendo y emocionando. Y lo hace, además, desde una verdad que conecta directamente con el público: es un espectáculo hecho por una familia para familias. Sobre el escenario y detrás de este proyecto están Paco Cholbi, sus hijos Gerard y Andreu, su mujer Mar Chorro, y sus compañeros Santiago Cruañes y Héctor Peris, ya parte imprescindible de esta aventura artística y humana.

Noticias relacionadas

La organización invita a niños y a los que no son tan niños a no perderse una cita que lo tiene todo para convertirse en uno de los grandes momentos familiares y culturales de la primavera. Será una oportunidad irrepetible para cantar, bailar, reír, emocionarse y descubrir antes que nadie "Què li ha passat al monstre Petorro?"