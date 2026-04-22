La Muralla Roja y otras maravillas de Ricardo Bofill en Calp: vuelven las visitas guiadas
Los participantes podrán admirar y saber más de los icónicos edificios de la Manzanera
La Muralla Roja y las otras maravillas diseñadas por Ricardo Bofill. Calp cuenta con un patrimonio único. Vuelven las visitas guiadas. Bueno, visitas desde afuera y sin colarse. No se puede entrar en los edificios, que están habitados. Los residentes de la Muralla Roja son los más reacios a que los curiosos y una tropa de 'influencers' suban y bajen por las laberínticas escaleras.
Con motivo del Año Bofill, en 2023, el ayuntamiento puso en marcha las visitas guiadas gratuitas a los edificios construidos por Ricardo Bofill en la Manzanera. A través de esta actividad se pretendía destacar la importancia del legado arquitectónico que dejó el arquitecto catalán en Calp, que con los años se ha convertido en un icono de la arquitectura mundial de la segunda mitad del siglo XX.
El éxito de las visitas ha llevado al ayuntamiento a continuar ofreciéndolas. Reúnen a numerosos visitantes en torno a la obra de Bofill. El próximo mes de mayo se retoman las visitas que tendrán lugar los días 1, 2, 9, 16 y 30, a las 10:30 horas en español. Además en junio está previsto celebrar visitas los días 13, 20 y 27 a las 10:30 español. En plena temporada estival está previsto introducir visitas en otros idiomas.
Plexus, Xanadú, Anfiteatro y Muralla Roja
El recorrido se realizará a pie desde la Casa de la Cultura y se visitará el exterior de los edificios Plexus, Xanadú, Anfiteatro y Muralla Roja. También se recorrerá parte del paseo Voramar –desde donde se contemplará el Club Social–, así como la zona más elevada de la Manzanera, donde se ubican las villas construidas por Bofill, para admirar una panorámica de todo el conjunto arquitectónico diseñado por el arquitecto.
Para participar en las visitas es necesario inscribirse previamente acudiendo a cualquiera de las oficinas de turismo de Calp, o bien a través de los teléfonos 965 836 920 / 965 838 532 o del email turismo@ajcalp.es.
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