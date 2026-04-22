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Presión en las calas: un miércoles de abril y los coches ya copan el zigzag de la Granadella de Xàbia

Los visitantes que quieren esquivar la masificación del verano aprovechan sus días libres para visitar la cala

Coches aparcados este mediodía en el zigzag de la calle Pic Tort de la Granadella de Xàbia

Coches aparcados este mediodía en el zigzag de la calle Pic Tort de la Granadella de Xàbia / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Los coches ya copan un buen trecho del zigzag de la cala de la Granadella de Xàbia. No llegan hasta arriba de la calle Pic Tort, la que sube desde la cala dibujando curvas de herradura. No hoy, que es un miércoles de finales del mes de abril. Pero casi. Y los fines de semana, los visitantes que se encanten un poco y que lleguen a mediodía ya tendrán que aparcar en lo más alto del Pic Tort. Les tocará darse una buena caminata. Y se harán la pregunta obligada: si la cala está ya con coches hasta la coronilla, ¿cómo se pondrá en verano? Respuesta: imposible.

Sí, hoy, un miércoles anodino de abril en el que luce el sol y aprieta el calor, pero que tampoco acaba de ser un día plenamente radiante de primavera (hay algunas nubes), ya se empieza a intuir que la Granadella debe prepararse para otro verano de desaforada presión turística.

Los fines de semana la cala ya está de coches hasta arriba

Los fines de semana la cala ya está de coches hasta arriba / Levante-EMV

Los turistas que acuden ahora quieren esquivar la masificación de julio y agosto. Se dejan caer en sus días libres por la Granadella. Sí, igual les toca aparcar un poco lejos, pero luego, en la orilla de la cala, están a sus anchas. Disfrutan más del sol que del chapuzón (el agua todavía está fría). Y es curioso que da la impresión de que hay más coches que turistas. Es algo que suele ocurrir en la Granadella. El zigzag del Pic Tort, hasta arriba de coches. Pero luego, al asomarte a la playa, no hay apreturas.

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Presión turística en primavera

No hace tantos años esta cala era un remanso de paz incluso en julio. Se daba por hecho que en agosto estaría a reventar. Pero era un mes. Ahora julio y agosto están imposibles (el ayuntamiento tiene que bajar la barrera y limitar el acceso de vehículos). Y en primavera ya hay días de fuerte presión turística y de coches hasta arriba.

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