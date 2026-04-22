La Puríssima Xiqueta, unas fiestas para caminar: desde este viernes al 3 de mayo, el centro urbano de Benissa, cerrado al tráfico

Las fiestas son para caminar. Mejor olvidarse del coche y disfrutar, paso a paso, de celebraciones que se viven en la calle. La Puríssima Xiqueta de Benissa es una fiesta de mucho pasear. El ayuntamiento, a través de la Policía Local, ha comunicado las restricciones especiales de tráfico y estacionamiento con motivo de la celebración de las fiestas patronales de la Puríssima Xiqueta 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los actos festivos.

Desde el viernes 24 de abril a las 15:00 horas y hasta el domingo 3 de mayo a las 23:59 horas, el centro urbano permanecerá cerrado al tráfico, quedando también prohibido el estacionamiento en las principales vías afectadas.

Entre las calles con restricciones destacan Pare Melchor, Palmera y Pare Andrés, que permanecerán cortadas en distintos puntos, limitando el acceso de vehículos durante todo el periodo festivo.

En cuanto a los accesos puntuales, se permitirá la entrada para carga y descarga los días 27, 28 y 30 en horario de 7:00 a 10:00 horas, debiendo acceder por calle Palmera o calle Alicante. Asimismo, los vecinos con plaza de garaje podrán acceder en ese mismo horario. Fuera de estos casos, únicamente se permitirá el acceso por motivos de urgencia y con la supervisión de la Policía Local.

Durante la celebración de actos festivos o cuando haya gran afluencia de público, no se permitirá el acceso a la zona restringida bajo ningún concepto.

Plazas para personas con movilidad reducida

En materia de estacionamiento, se han habilitado plazas de parking para personas con movilidad reducida en la calle Alicante, frente a la oficina de SUMA. Además, la parada provisional de taxis se ubicará en la calle Teulada, donde estará prohibido estacionar, ya que también será utilizada para maniobras de camiones de orquesta y zonas de público durante mascletàs.

Por otro lado, el primer tramo de la calle Maset quedará reservado para vehículos autorizados de la Comisión de Fiestas. Como excepción, el día 1 de mayo, los vehículos que acudan a la farmacia de guardia en calle Pare Andrés podrán estacionar en esta zona durante un máximo de 15 minutos.

Desde la Policía Local se solicita la colaboración ciudadana para respetar la señalización y las restricciones establecidas, contribuyendo así al buen desarrollo de las fiestas y a la seguridad de todos los asistentes.

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Para cualquier información adicional o necesidad específica, se recomienda contactar con la Policía Local en el teléfono 965 73 07 33.