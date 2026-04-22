La Vall de Gallinera dona el tret d’eixida a l’any al-Azraq amb motiu del 750é aniversari de la mort del Blau

Es contemplen excursions al Castell d’Al Azraq, situat a Benissili, menú especial de caràcter andalusí de la mà del cuiner Pep Romany, conferències, poesia i tast de dolços andalusins vinculats a la figura d’aquest important visir

L'impresionant castell de Benissili

L'impresionant castell de Benissili / A. P. F.

Teresa Andreu

La Vall de Gallinera

Enguany fa 750 anys de la mort d’al-Azraq, personatge que arribà a convertir-se en el visir musulmà més famós del segle XIII i molts autors i autores han trobat, en la rememoració de les revoltes d'al-Azraq, l'origen de les festes de Moros i Cristians d'Alcoi.

En 2023 un grup de gent, del món de la cultura i del teixit associatiu del territori diànic, crearen la Coordinadora Cultural de l’Any Al Azraq, 750 aniversari, amb el propòsit d’enllestir i coordinar una agenda cultural per commemorar aquesta efemèride.

Des de la Coordinadora Cultural de l’Any al-Azraq han oferit un fum d’activitats perquè els ajuntaments o qualsevol entitat pública puga programar de la forma més propera sobre aquest personatge històric de capital importància en l’imaginari col·lectiu de les nostres comarques. Pots consultar l’oferta a https://elblau750.com/

La Vall de Gallinera encetà l’Any al-Azraq el passat mes de març, amb la xerrada d’Irene Ballester "Les dones al segle XIII. Poetesses", en un acte conjunt entre l’Ajuntament de la Vall de Gallinera i la Unió Cultural d’Amics i Amigues de la Vall de Gallinera.

Continuant amb els actes commemoratius, des de la Unió Cultural d’Amics i Amigues de la Vall de Gallinera, l’Ajuntament de la Vall de Gallinera i la Coordinadora Cultural de “l’Any Al Azraq, 750 anys sense del Blau”, s’han organitzat tot un seguit d’activitats al voltant de la data de la mort d’aquest important visir, sent el 5 de maig de 1276 a Alcoi.

Entre el 5 de maig i el 9 de maig, del present any, hi ha tot un seguit d’activitats preparades amb motiu d’aquest efemèride històrica.

Es contemplen excursions al Castell d’al-Azraq, situat a Benissili, a la Vall de Gallinera, menú especial de caràcter andalusí de la mà del cuiner Pep Romany, conferències, poesia i tast de dolços andalusins vinculats a la figura d’aquest important visir.

Pel que fa a les excursions i menú especial cal inscripció prèvia, tota la informació a www.lavalldegallinera.org

Les accions reivindicatives, al voltant d’al-Azraq, continuaran durant el 2026 a la Vall de Gallinera, acabant així amb unes jornades previstes per al 4 i 5 d’octubre amb un programa més ampli.

Pobles humils i llegat històric

Des de l’Ajuntament de la Vall de Gallinera es vol agrair públicament a tot el teixit associatiu que conforma la Coordinadora Cultural de “l’Any Al Azraq, 750 anys sense del Blau”, ja que sense aquesta gent que treballa de valent i de forma altruista per la cultura no seria possible que pobles humils de muntanya feren valdre aquest llegat històric.

  1. Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
  2. El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
  3. El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
  4. Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
  5. Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
  6. Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
  7. La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
  8. La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara

La alcaldesa de Calp destituye a una asesora del PSOE: "Me tira porque soy amiga de la concejala que dimitió y la dejó en minoría"

La alcaldesa de Calp destituye a una asesora del PSOE: "Me tira porque soy amiga de la concejala que dimitió y la dejó en minoría"

¿Y quién retira el velero encallado en Xàbia si el dueño se hace el longuis?

¿Y quién retira el velero encallado en Xàbia si el dueño se hace el longuis?

No es tan negro como lo pintan: "Estamos descarbonizando Dénia"

No es tan negro como lo pintan: "Estamos descarbonizando Dénia"

Calp, un pueblo cardioseguro: desfibriladores en todos los edificios públicos y en las playas

Calp, un pueblo cardioseguro: desfibriladores en todos los edificios públicos y en las playas

Dénia recupera su paisaje literario: reeditada la centenaria "Sin velas, desvelada", la novela de Juan Chabás, el dianense de la Generación del 27

Dénia recupera su paisaje literario: reeditada la centenaria "Sin velas, desvelada", la novela de Juan Chabás, el dianense de la Generación del 27

Els Magazinos celebra su aniversario “7 años donde late el Mediterráneo”, un homenaje a la cultura, música y gastronomía de la Marina Alta

Els Magazinos celebra su aniversario “7 años donde late el Mediterráneo”, un homenaje a la cultura, música y gastronomía de la Marina Alta

Atrapan en Calp a los cinco integrantes de una banda especializada en robar relojes de lujo

Atrapan en Calp a los cinco integrantes de una banda especializada en robar relojes de lujo

Ilegales y construidas en una cima protegida: Benitatxell demolerá tres antenas del Puig de la Llorença

Ilegales y construidas en una cima protegida: Benitatxell demolerá tres antenas del Puig de la Llorença
