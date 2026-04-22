La Vall de Gallinera dona el tret d’eixida a l’any al-Azraq amb motiu del 750é aniversari de la mort del Blau
Es contemplen excursions al Castell d’Al Azraq, situat a Benissili, menú especial de caràcter andalusí de la mà del cuiner Pep Romany, conferències, poesia i tast de dolços andalusins vinculats a la figura d’aquest important visir
Enguany fa 750 anys de la mort d’al-Azraq, personatge que arribà a convertir-se en el visir musulmà més famós del segle XIII i molts autors i autores han trobat, en la rememoració de les revoltes d'al-Azraq, l'origen de les festes de Moros i Cristians d'Alcoi.
En 2023 un grup de gent, del món de la cultura i del teixit associatiu del territori diànic, crearen la Coordinadora Cultural de l’Any Al Azraq, 750 aniversari, amb el propòsit d’enllestir i coordinar una agenda cultural per commemorar aquesta efemèride.
Des de la Coordinadora Cultural de l’Any al-Azraq han oferit un fum d’activitats perquè els ajuntaments o qualsevol entitat pública puga programar de la forma més propera sobre aquest personatge històric de capital importància en l’imaginari col·lectiu de les nostres comarques. Pots consultar l’oferta a https://elblau750.com/
La Vall de Gallinera encetà l’Any al-Azraq el passat mes de març, amb la xerrada d’Irene Ballester "Les dones al segle XIII. Poetesses", en un acte conjunt entre l’Ajuntament de la Vall de Gallinera i la Unió Cultural d’Amics i Amigues de la Vall de Gallinera.
Continuant amb els actes commemoratius, des de la Unió Cultural d’Amics i Amigues de la Vall de Gallinera, l’Ajuntament de la Vall de Gallinera i la Coordinadora Cultural de “l’Any Al Azraq, 750 anys sense del Blau”, s’han organitzat tot un seguit d’activitats al voltant de la data de la mort d’aquest important visir, sent el 5 de maig de 1276 a Alcoi.
Entre el 5 de maig i el 9 de maig, del present any, hi ha tot un seguit d’activitats preparades amb motiu d’aquest efemèride històrica.
Es contemplen excursions al Castell d’al-Azraq, situat a Benissili, a la Vall de Gallinera, menú especial de caràcter andalusí de la mà del cuiner Pep Romany, conferències, poesia i tast de dolços andalusins vinculats a la figura d’aquest important visir.
Pel que fa a les excursions i menú especial cal inscripció prèvia, tota la informació a www.lavalldegallinera.org
Les accions reivindicatives, al voltant d’al-Azraq, continuaran durant el 2026 a la Vall de Gallinera, acabant així amb unes jornades previstes per al 4 i 5 d’octubre amb un programa més ampli.
Pobles humils i llegat històric
Des de l’Ajuntament de la Vall de Gallinera es vol agrair públicament a tot el teixit associatiu que conforma la Coordinadora Cultural de “l’Any Al Azraq, 750 anys sense del Blau”, ja que sense aquesta gent que treballa de valent i de forma altruista per la cultura no seria possible que pobles humils de muntanya feren valdre aquest llegat històric.
