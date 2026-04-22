La Vía Verde de Dénia se pone negra: el PP denuncia que se ha alquitranado el itinerario natural

La Vía Verde de Dénia se pone negra. Este camino natural, que discurre por el trazado del antiguo tren Dénia-Carcaixent, está ahora en obras. El gobierno local (PSPV y Compromís) está mejorando el firme. El PP ha denunciado que el equipo de gobierno se ha pasado de castaño oscuro. Advierte de que la Vía Verde se ha alquitranado. Ha difundido un vídeo. Acusa al gobierno local de asfaltar y "transformar por completo la esencia de este espacio natural clave".

Alfons Padilla

La Vía Verde lleva hasta Els Poblets. Va entre huertos de naranjos. Se atisba alguna araucaria (árbol de indianos plantados en las alquerías históricas). El antiguo tren se abría camino en esta fértil planicie. Quedan vestigios del ferrocarril.

Dénia: tras los pasos del tren perdido / A. P. F.

Este itinerario tiene un gran uso social. Se utiliza para caminar, correr y pedalear. Pero el PP asegura que el alquitranado "desvirtúa" la Vía Verde y la convierte en algo parecido a "una carretera convencional".

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"Convertir la vía verde en una carretera es un error"

Los populares cargan contra el gobierno local. "Se les llena la boca hablando de medio ambiente, naturaleza y ecosistemas y, sin embargo, ejecutan una actuación de este tipo en pleno pulmón natural de Dénia". Avisan de que el asfalto irradia calor y, en verano, los caminantes y ciclistas buscarán otros lugares más frescos. "Convertir una vía verde en una carretera es, sencillamente, un error", zanjan los populares.