La Vía Verde de Dénia se pone negra: el PP denuncia que se ha alquitranado el itinerario natural
Los populares lamentan que se pierda la esencia de este camino que discurre por el antiguo trazado del tren y advierten de que dejará de ser atractivo para caminantes y ciclistas
La Vía Verde de Dénia se pone negra. Este camino natural, que discurre por el trazado del antiguo tren Dénia-Carcaixent, está ahora en obras. El gobierno local (PSPV y Compromís) está mejorando el firme. El PP ha denunciado que el equipo de gobierno se ha pasado de castaño oscuro. Advierte de que la Vía Verde se ha alquitranado. Ha difundido un vídeo. Acusa al gobierno local de asfaltar y "transformar por completo la esencia de este espacio natural clave".
La Vía Verde lleva hasta Els Poblets. Va entre huertos de naranjos. Se atisba alguna araucaria (árbol de indianos plantados en las alquerías históricas). El antiguo tren se abría camino en esta fértil planicie. Quedan vestigios del ferrocarril.
Este itinerario tiene un gran uso social. Se utiliza para caminar, correr y pedalear. Pero el PP asegura que el alquitranado "desvirtúa" la Vía Verde y la convierte en algo parecido a "una carretera convencional".
"Convertir la vía verde en una carretera es un error"
Los populares cargan contra el gobierno local. "Se les llena la boca hablando de medio ambiente, naturaleza y ecosistemas y, sin embargo, ejecutan una actuación de este tipo en pleno pulmón natural de Dénia". Avisan de que el asfalto irradia calor y, en verano, los caminantes y ciclistas buscarán otros lugares más frescos. "Convertir una vía verde en una carretera es, sencillamente, un error", zanjan los populares.
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