La alcaldesa de Calp destituye a una asesora del PSOE: "Me tira porque soy amiga de la concejala que dimitió y la dejó en minoría"

Una destitución, dos lecturas. Ocurre siempre. Lo objetivo e incuestionable: la alcaldesa de Calp, Ana Sala, de Somos Calpe, ha cesado a la asesora Cristina Martínez, que estaba adscrita al grupo municipal socialista. En Calp, gobierna el tripartito de Somos Calpe, PSOE y Compromís. Están en minoría desde que hace unas semanas abandonara el equipo de gobierno y también se saliera de Somos Calpe la concejala Paqui Solivelles. Ahora, la ya exasesora afirma que su destitución obedece a que ella se ha negado a dejar de hablar a Solivelles. "Les dije que la iba a seguir saludando y que si me tenía que tomar un café con ella, me lo tomaría sin ningún problema", ha explicado Cristina Martínez a este diario.

El tripartito circunscribe la destitución a "cuestiones organizativas y de trabajo". Las fuentes consultadas han señalado que ha sido el propio grupo socialista el que ha pedido a la alcaldesa que cesara a esta asesora. Niega que sea un arrebato de la alcaldesa y asegura que es una decisión consensuada en el equipo de gobierno.

"A Paqui le ha tocado aguantar mucho"

Pero la exasesora discrepa. Asegura que le dijeron claramente que no podía mantener la amistad con Paqui Solivelles. "Ya dije que no iba a hablar con Paqui cuestiones internas del gobierno, pero que, fuera de la política, iba a mantener con ella la misma relación de siempre". Cristina Martínez lamenta que sus compañeros del PSOE no la hayan defendido. Ha explicado que el portavoz municipal socialista, Guillermo Sendra, le dijo ayer que se cogiera vacaciones dado que la iban a cesar. Hoy le ha llegado la notificación. La destitución será efectiva el 4 de mayo.

Noticias relacionadas

Asegura entender perfectamente por qué Solivelles dimitió y se pasó al grupo de no adscritos. "Le ha tocado aguantar mucho", asegura. También rechaza que la concejala no adscrita esté manipulada por el líder del PP en Calp, César Sánchez. "Lo han dicho para intentar desacreditarla, pero es falso". Cristina Martínez afirma que no siente ningún apego por el puesto de asesora. "Tal como están las cosas, mejor que la alcaldesa me haya cesado".