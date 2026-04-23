Atrapan en Calp a los cinco integrantes de una banda especializada en robar relojes de lujo
La Policía Nacional, en colaboración con la Local, arrestó a los delincuentes justo antes de que abandonaran el pueblo y se les pudiera perder la pista
Arresto puntual, en la hora justa. Agentes de la Udyco (Unidad especial contra la droga y el crimen organizado) de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Calp, han atrapado a los cinco integrantes de una banda especializada en el robo con fuerza de relojes de lujo. Los delincuentes se movían de aquí a allá. Asaltaban a sus víctimas. Forcejeaban con ellas hasta lograr arrebatarles los valiosos relojes que portaban en la muñeca. Se los había localizado en Calp. Los agentes se apresuraron en desplegar la operación para atraparlos. No podían perder un segundo. Era una operación contrarreloj, relámpago. Había que atrapar a los cacos que birlaban con violencia relojes de lujo antes de que sospecharan que iban tras ellos y se escabulleran.
Rápida coordinación
Los agentes lograron arrestar a los cinco delincuentes, que ya se disponían a abandonar Calp y a viajar a otro pueblo para continuar robando carísimos relojes. La Policía Local de Calp ha difundido una imagen del arresto (está tomada en la céntrica calle La Niña) y ha destacado que "la rápida coordinación entre unidades ha permitido la detención (de la banda) y evitar la posible comisión de nuevos delitos".
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