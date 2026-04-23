Calp, un pueblo cardioseguro: desfibriladores en todos los edificios públicos y en las playas

Calp, un pueblo cardioprotegido. Esta semana el ayuntamiento ha empezado a instalar los primeros desfibriladores tras la reciente adjudicación del contrato de suministro, instalación y mantenimiento de desfibriladores externos semiautomáticos, una actuación clave para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas en espacios públicos. La iniciativa parte de la concejalía de Sanidad que dirige Itziar Doval, que ha estructurado el contrato en cuatro lotes, con un valor estimado total de 157.318 euros.

El primer lote adjudicado contempla la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de 11 desfibriladores fijos, además de la formación de 35 personas. Los dispositivos se distribuirán en distintos puntos estratégicos del municipio, como el Centro Cívico, la Casa de Cultura, el retén de la Policía, el Ayuntamiento, el Cementerio Municipal, el Punt Jove, el Centro Ocupacional Maite Boronat, la Sede Universitaria Casa Nova, las oficinas de turismo de la Plaza del Mosquit y de la avenida Ejércitos Españoles, así como en el edificio del departamento de Bienestar Social.

Uno de los desfibriladores / Levante-EMV

El segundo lote incluye la instalación de 6 desfibriladores portátiles destinados a intervenciones móviles, junto con la formación de 60 personas. En concreto, cinco equipos se ubicarán en vehículos de la Policía Local y uno en un vehículo de Protección Civil.

Desfibriladores en las playas

El tercer lote que se encuentra en tramitación prevé la instalación de 11 desfibriladores fijos con placa solar, lo que permitirá su funcionamiento autónomo, que se instalarán en las playas del Arenal-Bol y de la Fossa, con cinco equipos en cada una, y uno en la Plaza de la Constitución. Este lote incluye la formación de 15 personas, ampliándose además a personal de establecimientos hosteleros, que podrán acceder a esta formación de manera gratuita.

Finalmente, el último lote contempla el mantenimiento de los desfibriladores ya existentes en las instalaciones deportivas municipales, así como la formación de 15 personas. En este caso, no se instalarán nuevos equipos, sino que se garantizará el correcto funcionamiento de los ya disponibles.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento da un paso más en su compromiso con la salud y la seguridad de la ciudadanía, ampliando la red de desfibriladores y fomentando la formación en su uso, elementos fundamentales para salvar vidas en situaciones de emergencia.