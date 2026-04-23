Dénia recupera su paisaje literario: reeditada la centenaria "Sin velas, desvelada", la novela de Juan Chabás, el dianense de la Generación del 27

Una ciudad literaria es una ciudad imaginada y narrada. Dénia lo es. Javier Pérez Bazo, catedrático de Literatura española de la Universidad de Toulouse, y Juan Ramón Torregrosa, doctor de Teoría de la Literatura y de Literatura Comparada (los dos son también poetas y Pérez Bazo acaba de ganar con "Refugio y desgarro" el premio internacional Miguel Hernández), aseguran que "Sin velas, desvelada", la primera novela de Juan Chabás, publicada en 1925, atrapa el espíritu de Dénia y también trasciende el estilo literario del levantinismo. Pérez Bazo habla de ejercicio de "dianensismo". Acuña esa palabra para enfatizar el arraigo y la perspicacia narrativa de Chabás, quien describe Dénia y no se contenta con esto: sus frases tienen la cadencia y la luz mediterránea de la ciudad. "Sin velas, desvelada" es la novela de Dénia. Y lo es, subrayan los dos expertos, al igual que "La Regenta", de Leopoldo Alas Clarín, es la novela de Vetusta (Oviedo) o "El obispo leproso", de Gabriel Miró, la de Orihuela.

Javier Pérez Bazo, Juan Ramón Torregrosa y el artista Ramón Pérez Carrió, en la presentación de novelas reeditadas de Chabás / A. P. F.

Dénia ha recuperado su paisaje literario. "Sin velas, desvelada", un libro inencontrable, ha vuelto a editarse ahora que la ciudad conmemora el 125 aniversario del nacimiento de Juan Chabás. Javier Pérez Bazo, el editor, está convencido de que el autor escribió esta novela en la Marina de Chabás, la humilde casa familiar de la playa de les Marines del escritor dianense. Esa casa y el pino que le daba sombra ("la savia del mar le corre por dentro") ya no existen. La casa la demolieron y el árbol lo talaron para construir una urbanización turística, sin alma. "Se perdió un patrimonio histórico de Dénia", lamenta Pérez Bazo.

Que la piqueta hiciera añicos la Marina de Chabás significó, quizás, la culminación de la demolición y olvido de Chabás, el autor de la Generación del 27 que fue capitán republicano en la Guerra Civil y que, al igual que Miguel Hernández, defendió la democracia y la libertad en la trinchera. Chabás murió en el exilio, en Cuba. Extrañaba Dénia. Anhelaba volver. Lo expresó en sus "poemas del transtierro". Y el editor apunta también que el último artículo literario del escritor dianense era sobre el poeta oriolano y se titulaba "Miguel Hernández, inmorible".

La peripecia del manuscrito de "Peregrino sentado"

Javier Pérez Bazo da las gracias al Ayuntamiento de Dénia. Ha hecho posible que se reeditara "Sin velas, desvelada" y la narración breve "Peregrino sentado", que se publicó en 1924 en "Revista de Occidente", la revista que dirigía Ortega y Gasset. El "manuscrito Pla", el original de puño y letra de este relato, también se reproduce en el libro. El editor explica la peripecia de ese manuscrito que Juan Chabás regaló a Pepita Pla, de quien estuvo enamorado. Pepita era hija del pintor valenciano Cecilio Pla. El "hallazgo" tuvo su intriga. Cecilio Ellacuría, nieto de Pepita, contactó con Pérez Bazo y le dijo que podía tener un original del autor de Dénia. Así era. Y se lo envió por correo. El editor se echó las manos a la cabeza. Los caprichos del correo. Temió que se extraviara en ese otro mundo de cartas y valijas. Pero llegó.

Embarcó en Gandia hacia el exilio

El editor y el experto Juan Ramón Torregrosa destacan que "Sin velas, desvelada" es una novela que resiste el tiempo, que transmite la sensualidad y el lirismo de aquella literatura de Chabás, quien se declaraba admirador de su amigo Gabriel Miró. El editor desvela sombras del escritor dianense. Asegura que fue él quien dio carta de naturaleza en 1944 a la expresión "Generación del 27". Bautizó a ese grupo literario del que formó parte y en cuya foto fundacional, la del Ateneo de Sevilla, aparece junto a Federico García Lorca y Rafael Alberti. También da un dato biográfico desconocido. Afirma que Chabás emprendió el tristísimo camino del exilio, el transtierro, en el puerto de Gandia, donde se embarcó junto a su entonces esposa francesa Simone Téry en el buque Lynx.

La nueva portada de "Sin velas, desvelada" y de "Peregrino sentado" las ha ilustrado Ramón Pérez Carrió. Dentro de la novela, se incluye el retrato que hizo Joan Castejón de Juan Chabás en 1984, cuando Dénia lo nombró hijo predilecto.

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Pérez Bazo celebra que estas obras puedan leerse en Dénia y también en los institutos. "Sin velas, desvelada" es el espejo (el primer poemario de Chabás, de 1921, se tituló "Espejos") de Dénia. Recuperado paisaje literario.