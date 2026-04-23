Els Magazinos celebra su aniversario “7 años donde late el Mediterráneo”, un homenaje a la cultura, música y gastronomía de la Marina Alta
El mercado de Dénia organiza una completa programación del 29 de abril al 3 de mayo de actividades y experiencias en torno a la comarca de la Marina Alta y a la vida mediterránea
Els Magazinos, el mercado gastronómico y cultural de Dénia, celebra su séptimo aniversario bajo el lema “7 años. Donde late el Mediterráneo”, una invitación a sentir, saborear y vivir la esencia mediterránea a través de una programación especial para todas las edades que tendrá lugar del 29 de abril al 3 de mayo.
Durante estos siete años, Els Magazinos se ha consolidado como un punto de encuentro donde la gastronomía, la cultura, la tradición y el territorio conviven en armonía, poniendo en valor el producto local, las tradiciones y el talento artístico de la comarca de la Marina Alta. Para esta edición, la artista María Barrera ha sido la encargada de crear la imagen del aniversario que dará vida a la celebración.
A lo largo de cinco días, el espacio acogerá actividades para todos los públicos y de libre acceso, con propuestas que combinan música en directo, arte, tradición y experiencias gastronómicas, manteniendo siempre al Mediterráneo como hilo conductor.
Porque el mar, tanto en el pasado cuando Els Magazinos era el espacio del puerto donde se almacenaban las cargas de los barcos como en la actualidad, forma parte del día a día, marca el ritmo, la vida y la actividad del lugar.
Els Magazinos es mucho más que un mercado: es un espacio con historia y alma, donde la cultura mediterránea se respira en cada rincón. Sus puertas son también las puertas del Mediterráneo; un lugar donde el aroma del mar, a escasos metros, se mezcla con la poesía, el arte y la vida cotidiana.
Aquí, la gastronomía se entiende como un acto social, familiar, de compartir mesa y momentos con amigos, celebrando el producto local y el saber hacer de la comarca y su gente. Hablamos de un lugar donde el mar no solo se vive, sino que late.
Programación “7 años donde late el Mediterráneo” del 29 de abril al 3 de mayo
Durante todos los días:
- Ruta de tapas aniversario (12:00–14:00 h y 19:00–21:00 h): tapa + Cerveza Turia por 6€. Consigue la bolsa “7 años donde late el Mediterráneo” de María Barrera, hasta fin de existencias, al consumir en dos locales diferentes (Calle de los Sabores).
- Mercat al carrer, el mercado de artesanía sostenible y de proximidad con artesanas de la Comunitat Valenciana.
- Exposición “Costa y Campo”, de Mariia Zhurykova y Anastasiia Syd hasta finales de mayo (Restaurante A la Fresca).
- Exposición colectiva “Els Somnis dels Baleàrics”, en el Taller Túria, de la mano de Fundació Baleària hasta el 31 de mayo (Taller Turia).
Miércoles 29 de abril
19:00–21:00 h | Calle de los Sabores
Ruta de tapas con ambientación musical de la “Xaranga l’Embolic” de Xàbia
Jueves 30 de abril
12:00–14:00 h | Calle de los Sabores
Ruta de tapas con la “Xaranga l’Embolic” de Xàbia
19:30–21:30 h | Terraza La Rosa
Actuación de Xavi Gómez y Elena Almendros
Viernes 1 de mayo
12:00–14:00 h | Calle de los Sabores
Desfile de moda inclusiva “Paraigües” por Aprosdeco con más de 40 paraguas que artistas mediterráneos han convertido en obras de arte bajo el comisariado de Antoni Torres y de la mano de la Fundació Baleària. A continuación, pasacalle junto a la Agrupación Musical de Dénia “Fem Banda”.
18:00–20:00 h | Terraza La Rosa
Concierto de Abril y Ana de “Diània Dúo Acústic”
Sábado, 2 de mayo
12:00–14:00 h | Calle de los Sabores
Ruta de tapas con la “Xaranga l’Embolic” de Xàbia
17:00–22:00 h | Terraza La Rosa
Música en directo con Mr. Smoke y sesión A.K.A. Soulsick
Domingo, 3 de mayo
9:30 a 10:30 h | Terraza La Mediterránea
Evento de barre único al aire libre impartido por Barre & Pilates Studio Abby Hopkins. Será una clase divertida, apta para todos los niveles, que fusionará baile con disciplinas como pilates y yoga, y estará dirigida por Abby, formadora de instructores de barre, junto con Blanca, quienes aseguran una experiencia emocionante, segura y sudorosa (Precio 12 euros).
12:00–14:00 h | Terraza A la Fresca Events
Taller “Luz y color del Mediterráneo” con Ximo Canet (técnicas gyotaku y jaspeado).
13:00–14:00 h | Plaza Dénia es vida
Actuación de Dianium Dansa con el espectáculo “Ballem Cabuts i Drac” a ritmo de tabal y dolçaina, un grupo de Dénia fundado en 1988 dedicado a recuperar y difundir la cultura valenciana a través de la danza tradicional, el folclore y sus raíces populares.
Ruta de tapas en los locales de la Calle de los Sabores y el restaurante A la Fresca
De 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 h consigue tu Tapa + Cerveza Turia por 6€, y por dos tapas, la bolsa “7 años donde late el Mediterráneo” de Maria Barrera, hasta fin de existencias:
Atelier du petit français: montaditos de carne con queso cabra y miel
Tapaloca: montaditos de manzana caramelizada con bacon queso cabra y miel
La Lola: tosta de focaccia de masa madre crujiente (con anchoas del cantábrico 00, mayonesa La Lola y cebollino)
Manzo: mini burger, trufa y boletus con (con pan brioche, carne de vaca madurada 30 días, bacon, salsa de trufa y boletus y cremoso de gorgonzola)
La pinchoteca: chorizos a la sidra
San Vito: mini pizza Margarita
Bluefish: 4 piezas de Spicy tuna
Fogata grill: taco de chicharrón
Freiduría Rincón del mar: boquerones fritos
Waffle Wrap: un postre + 1 milkshake
Patagonia: carrillada
Allora: empanada a elección
Fayiz Lebanon: humus
Kamin Thai: rollitos de gamba
The Speak: picaña a la brasa sobre pan de cristal con pimienta verde fresca y mostaza de Dijon
Tiffin Dénia: Tapaa de pollo tikka, de seekh kebab y de pakora de verdura
Croqueteria Qmcomo: croqueta de torrezno y croqueta de escalivada y bacalao ahumado
+Qcoqueta: Huevos rotos con chorizo
Ostrarium: 2 croquetas de Gula del Norte
Vermutamadre: 1 gilda Vermutamadre
A la Fresca: Tapa A la Fresca
Sobre Els Magazinos
Els Magazinos apuesta por la buena vida, la buena mesa y un espacio mediterráneo para compartir. Un sitio que ha pasado de caballerizas reales a fábrica de juguetes, Els Magazinos sobrevive en el tiempo sin perder el esplendor de Baix la Mar. Un punto de encuentro de los vecinos de Dénia, un lugar para vivir los valores mediterráneos y disfrutar de la mejor gastronomía de La Marina Alta, de la artesanía local y de las propuestas artísticas en su sala expositiva.
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