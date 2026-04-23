No es tan negro como lo pintan: "Estamos descarbonizando Dénia"

Las críticas se las lleva el viento. Las críticas las destiñe el tiempo. Lo que hoy es negro mañana será gris. Así es todo de voluble. La concejala de Territorio de Dénia, Maria Josep Ripoll, del PSPV, no acertaba hoy a entender que el PP critique que se haya asfaltado el firme de la Vía Verde. "Siempre ha estado asfaltada", ha recordado. Pero el que existía estaba ya gris. El uso y el tiempo le quitaron el tizne negro. Y eso, ha asegurado la concejala, es lo que ocurrirá ahora.

Además, ha insistido en que los trabajos de mejora de la Vía Verde no están terminados. Ha dicho que el PP se ha dado demasiada prisa en criticar. Y ha recordado que en Dénia pasa a veces esto de que, al principio, todo es poner el grito en el cielo y luego el uso social hace que las opiniones cambien. Pasó con la peatonalización de la calle Marqués de Campo (ya nadie tiene dudas de que ha sido un acierto liberarla de coches) y también ocurrió con la plaza María Hervás, que no gustaba por los hierros y que ahora tiene mucha vida.

El inicio de la Vía Verde, un camino para peatones, ciclistas y jinetes / A. P. F.

La concejala ha insistido en que lo importante es que la Vía Verde "tenga uso, larga vida y vertebre pueblos". Ha subrayado que mejorarla forma parte de la estrategia de "descarbonizar Dénia". Ha apuntado que también se han plantado más árboles para dar sombra a los ciclistas y caminantes que la utilicen. Y se ha instalado iluminación, lo que hará que se use también de noche.

Alfons Padilla

Vertebrar y llegar en un momento en bici a Ondara, Els Poblets y el Verger

"Y vertebra pueblos", ha advertido Ripoll. La Vía Verde va por el antiguo trazado del tren Dénia-Carcaixent. En bicicleta se llega rápidamente a Ondara, Els Poblets y El Verger. Es un camino recto como un cirio. Es una alternativa para olvidarse del coche y dar pedales.

Noticias relacionadas

Los trabajos no están acabadas. El tono negro se matizará. "Las críticas han sido prematuras. Deberían esperar a que se termine", ha insistido la concejala.