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¿Y quién retira el velero encallado en Xàbia si el dueño se hace el longuis?

El rescate, que ahora, tras los temporales del invierno, es más factible por tierra, debe impulsarlo el Ministerio para la Transición Ecológica y exigir la reparación de los posibles daños en el dominio público al propietario de la embarcación

El velero de 19 metros que lleva 9 meses encallado en la costa de Xàbia

El velero de 19 metros que lleva 9 meses encallado en la costa de Xàbia / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Se eterniza. El velero "Bau bau", de 19 metros de eslora, cumple ahora 9 meses encallado en el Primer Muntanyar de Xàbia. Y no hay quien lo mueva. El ayuntamiento sigue en contacto con el dueño, que se ha visto forzado a cambiar de planes. Primero planteó reflotarlo. Pero los temporales arruinaron esos trabajos (la idea era crear un vigas de hierro una rampa de varada) y ahora ha presentado un nuevo plan y prevé retirarlo por tierra. Pero la cosa está atascada. Pasan las semanas. Y el verano se echa encima. Surge la pregunta: si el propietario se hace el longuis, si sigue pasando el tiempo y todo continúa encallado (el velero y las labores para retirarlo), ¿quién debe hacerse cargo?

Nueve meses encallado en Xàbia: las imágenes del gran velero

Nueve meses encallado en Xàbia: las imágenes del gran velero

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Nueve meses encallado en Xàbia: las imágenes del gran velero / A. P. F.

Las fuentes consultadas han subrayado que la responsabilidad es del dueño. Eso está claro. Si la opción es reflotar la embarcación, las autorizaciones debe darlas la Capitanía Marítima (Ministerio de Fomento). Si se saca por tierra, los permisos corresponden al Servicio Provincial de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica). En cualquier caso, el rescate debe impulsarlo el Ministerio para la Transición Ecológica, es el que tiene competencias en la costa pública. Y, si se producen daños en el dominio público, debe exigirle al propietario de la embarcación que pague el estropicio.

Antecedentes en la playa del Saler

Hay antecedentes. En 2012 encallaron dos grandes mercantes en la playa del Saler, el Celia y el Sunrise. Capitanía y Costas trabajaron de la mano. Incluso acudieron responsables de la Dirección General de la Marina Mercantes de Madrid para coordinar el rescate. Hubo daños en la playa. Los pagaron los armadores. Es evidente que estos dos casos fueron de otra dimensión. El velero encallado en Xàbia es grande, pero una cáscara de nuez al lado de los mercantes. No obstante, el procedimiento es el mismo.

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El ayuntamiento, además de estar en contacto con el dueño, lo que hizo cuando encalló el velero fue extraer los 300 litros de gasóleo que guardaba en el depósito. También retiró el aceite del motor, las baterías y los otros elementos contaminantes. Mientras, la Policía Local precintó el tramo de costa. La embarcación encalló el 24 de julio. Ya desde el primer momento se acercaron cientos de curiosos a tomar fotografías.

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