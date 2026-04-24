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La fiebre de los "eventos Bridgerton" llega a la Marina Alta: té, taller floral y baile en Xàbia

Tendrá lugar el 2 de mayo y los organizadores recrearán al detalle la seductora atmósfera de la época de la Regencia británica

Té inglés y flores: el hechizo de los Bridgerton en Xàbia

Té inglés y flores: el hechizo de los Bridgerton en Xàbia / Levante-EMV

Teresa Andreu

Xàbia

Llega el universo de los "Bridgerton" a la Marina Alta. La serie de Netflix se ha convertido en un fenómeno global. Inspira tendencias y fiestas temáticas. La atmósfera de la alta sociedad londinense de la Regencia británica, en los albores del siglo XIX, seduce. Y, claro, si hay un lugar "british" y con un punto de glamour es Xàbia. Y en ese pueblo, en una recoleta villa, tendrá lugar el primer evento "Bridgerton" de la comarca. Se celebrará este 2 de mayo. Lo han organizado Glow Events y Pitimini Flowers (Lupe Miñana, artista floral formada en Londres).

La fiesta tendrá la sofisticación de los salones de baile de la serie. Y lucirá el sol del Mediterráneo. Lo mejor de dos culturas: elegancia y pasión. Los participantes saborearán un té inglés al estilo Bridgerton. Luego, Lupe Miñana realizará un taller floral y enseñará a trenzar preciosos ramos. La luz primaveral y el colorido de las flores avivan el hechizo. Los asistentes bridarán con cava. Además, María, primorosa bailarina de Glow Events, desvelará los misterios de las coreografías de los bailes de salón. Discreta y sutil seducción.

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