La generosidad de los libros: la UNED de Dénia ha demostrado otra vez que la cultura y la solidaridad van de la mano
La Casa de Cultura dianense fue un no parar de trueques de alimentos y de visitas de colegios
El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, se declaró encantado de que a la entrada a la Casa de Cultura de Dénia se llenara de escolares. Los colegios e institutos dianenses no faltaron este jueves a una cita consolidadísima, la del trueque de un kilo de alimentos por un libro. La UNED de Dénia ha sabido unir cultura y solidaridad. En realidad, siempre van de la mano. Los libros son generosos en historias y aventuras. Alimentan la imaginación. Pero sin el otro alimento, el del cuerpo, no se puede hacer nada. Una sociedad culta es una sociedad solidaria.
Los alimentos recogidos en Dénia se entregaron a la Mesa Solidaria. Allí, en las mesas de los libros, todos colaboraban. Los participantes consultaban los ejemplares. Había libros magníficos. Se estimula la lectura. Se incita la curiosidad. Y se promueve la generosidad. La palabra "trueque" quizá suene a antiguo. Sin embargo, no hay nada más moderno y civilizado que intercambiar cultura y activar la solidaridad.
Altruismo y cultura
Esta campaña es excelente. La UNED la inició en Xàbia el lunes. Y concluye hoy en Benidorm. Esta universidad (¿a distancia?) es en la Marina Alta y en la Marina Baixa la más cercana. Lleva los libros a la calle. El altruismo hace cultura.
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
- El Consell activa la negociación para reducir a 35 horas la semana laboral de sus 170.000 funcionarios
- El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
- La feroz competencia de los 'hornos con degustación' llega a Xàtiva de la mano de una cadena china 'low cost'
- Rafael Louzán, presidente de la RFEF: 'Esperemos que FIFA acepte el Nou Mestalla como sede del Mundial
- Comienza en la Canal de Navarrés el reparto masivo de cubos para la recogida 'puerta a puerta', que se activará a finales de mayo