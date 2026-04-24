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La generosidad de los libros: la UNED de Dénia ha demostrado otra vez que la cultura y la solidaridad van de la mano

La Casa de Cultura dianense fue un no parar de trueques de alimentos y de visitas de colegios

Los libros mueven montañas: el trueque solidario organizado por la UNED de Dénia

Los libros mueven montañas: el trueque solidario organizado por la UNED de Dénia / A. P. F.

Redacción Levante-EMV

Dénia

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, se declaró encantado de que a la entrada a la Casa de Cultura de Dénia se llenara de escolares. Los colegios e institutos dianenses no faltaron este jueves a una cita consolidadísima, la del trueque de un kilo de alimentos por un libro. La UNED de Dénia ha sabido unir cultura y solidaridad. En realidad, siempre van de la mano. Los libros son generosos en historias y aventuras. Alimentan la imaginación. Pero sin el otro alimento, el del cuerpo, no se puede hacer nada. Una sociedad culta es una sociedad solidaria.

El alcalde y diversos concejales, en la jornada solidaria

El alcalde y diversos concejales, en la jornada solidaria / A. P. F.

Los alimentos recogidos en Dénia se entregaron a la Mesa Solidaria. Allí, en las mesas de los libros, todos colaboraban. Los participantes consultaban los ejemplares. Había libros magníficos. Se estimula la lectura. Se incita la curiosidad. Y se promueve la generosidad. La palabra "trueque" quizá suene a antiguo. Sin embargo, no hay nada más moderno y civilizado que intercambiar cultura y activar la solidaridad.

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Voluntarias de la Cruz Roja / A. P. F.

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