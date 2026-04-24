Huit cognoms d'Ondara i un fum més: Robert Miralles presenta el seu llibre sobre les nissagues locals
L'investigador posa data a cognoms que considerem «de tota la vida» però que estan vinculats a moments molt concrets d'arribada dels pobladors
Les nissagues d'Ondara donen per a un llibre. I tant. Huit cognoms ondarencs. Huit i un fum més. L’Edifici El Prado va acollir anit en un multitudinari acte: la presentació del “Catàleg general de noms i cognoms d’Ondara”, de Robert Miralles i Cebrià, «una obra de gran valor documental i identitari per al municipi», tal com la va definir l’alcalde d’Ondara, José Ramiro. La regidora de Cultura, Rosa Ana Marí, va assenyalar que «aquesta publicació reflecteix el compromís de l’Ajuntament d’Ondara amb la recuperació de la memòria històrica, la investigació rigorosa i la difusió del patrimoni cultural propi».
No debades, un dels pilars fonamentals pel que fa a l’edició municipal del treball és la seua difusió, motiu pel qual es lliurà un exemplar a tots els assistents per tal de refermar el caràcter divulgatiu de l’obra. Un dels grans interessos i finalitats, així mateix, del seu autor, el professor, historiador i cronista ondarenc Robert Miralles, el qual abordà en la seua ponència de presentació de l’estudi la panoràmica històrica que permet situar en l’espai i en el temps els llinatges d’Ondara. I és que des dels temps de la conquesta de Jaume I fins a la primera meitat del segle XX, Miralles enumerà les principals incorporacions a l’arxiu local: un procés per etapes que permet comprovar els orígens de molts dels cognoms que considerem «de tota la vida» però que realment tenen una data clara d’arribada i assimilació. Una llarga etapa d’incorporacions que l’historiador enumerà en una amena i cronològica exposició que il·lustrava amb anècdotes les curiositats i també els malentesos amb què sol interpretar-se l’origen de molts dels cognoms ondarencs que coneixem hui en dia.
Fireta del llibre
L’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria de Cultura, celebrava així i de manera institucional el Dia del Llibre, amb un acte que pretenia acostar i vinclar la història local i la cultura popular. En aquest sentit, el programa d’abril continua hui divendres a l’Edifici El Prado, a les 20.15 hores, (recepció a les 19:45 hores) amb la presentació de la nova obra artística realitzada pel pintor ondarenc Antonio Torres, titulada «Ondara en el tiempo». En l’acte de hui, a més, hi intervindran novament l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora de Cultura, Rosa Ana Marí. D’altra banda, la Fireta del Llibre del proper diumenge 26 d’abril a la Plaça Major ondarenca culminarà l’abast festiu d’una agenda cultural d’abril en què els llibres i la cultura n’han estat els protagonistes.
