Magda Añon con "Blanca de Saia" y Jacob Lorenzo con "La casa de la luz" ganan los premios de poesía Adolfo Utor Acevedo

Un amor abierto en canal como "la séquia grossa" y "els cavallons en la terra". Y la luz del refugio. Magda Añon Espert, escritora de Alginet, ha desvelado que su poemario "Blanca de Saia" es un canto al "amor telúrico, casi geológico" y que está "impregnado de naturaleza y huerta". En "La casa de la luz", de Jacobo Lorenzo Sánchez, de Lucena (Córdoba), relampaguea la esperanza. Magda Añon, en la categoría de valenciano, y Jacob Lorenzo, en la de castellano, han ganado los premios de poesía del recuperado certamen Adolfo Utor Acevedo, que organizan la Fundación Baleària y la Casa de Andalucía de Dénia. Estos premios han llegado ahora a su 25 edición. No se convocaban desde 2019. Llevan el nombre del padre de Adolfo Utor, el presidente de Baleària. Adolfo Utor Acevedo fue maestro y fundó la Casa de Andalucía en Dénia. El alma de este certamen fue Pedro Ayala, que falleció en 2022.

Los premios han regresado en el momento preciso. "Necesitamos cultura, poesía y acabar con los conflictos", ha proclamado Adolfo Utor, que ha asegurado que este certamen se erige en trinchera contra la barbarie y las guerras. Se han presentado nada menos que 1.145 poemarios, 909 en castellano y 237 en valenciano.

Jacob Lorenzo y Magda Añon, con el castillo de Dénia tras ellos. / A. P. F.

La entrega de los premios ha reunido a más de 200 personas en la sala Androna, en Baleària Port. Es un balcón a Dénia y a su puerto. Se asoma al Montgó y al castillo. Los dos premiados han aceptado posar para una foto que refuerza el sentido de este certamen como fortaleza de poesía y cultura. Tras ellos, el castillo del siglo XI que no es tan fiero como lo pintan y que, más bien, ha dado cobijo a todas las culturas que han llegado a buen puerto en Dénia.

Vicent Lloret, que ha presentado la gala, ha recordado a Josep Piera y ha destacado su esencial mediterraneidad. El poeta de Beniopa, fallecido el pasado 5 de abril, ha sido jurado de estos premios. Envió su veredicto el pasado 14 de marzo. Comprometido con la cultura hasta el final. La gala ha devenido homenaje. Y lo ha sido también a los maestros. Lloret ha apelado a que "se dignifique la educación".

La escritora de Alginet junto a Ricard Pérez / A. P. F.

Magda Añon ha dado las gracias a "esta bella lengua mía", el valenciano, que es identidad y arraigo. Ha citado versos de "Blanca deixalla" de cariz autobiográfico. Ha hablado de una "dona del Xúquer", de "precària gota de la rosada" y de "dona convulsa". Ha apuntado que sus referentes literarios son Rimbaud, Raymond Carver, Saramago, Lucia Berlin o Maria Merçè Marçal. Pero ha matizado que en sus poemas también hay ritmos e influencias de Piazzolla, Nina Simone, Chet Baker o Tom Waits.

Jacob Lorenzo, premiado en la categoría en castellano / A. P. F.

Mientras, Jacob Lorenzo se ha mostrado emocionado por recibir un premio que impulsa la Casa de Andalucía, su tierra. Ha afirmado que un poeta "tiene la responsabilidad de construir refugios". Él es un poeta ya laureado e imparte talleres de poesía. Ha revelado que a sus alumnos les dice que se olviden de imposturas y cuenten con honestidad lo vivido. Él, como ejemplo, ha leído versos sobre el refugio de la infancia en los que cita películas como "E.T.", "Blade Runner", "Conan" o "Poltergeist".

El presidente de la naviera Baleària, Adolfo Utor / A. P. F.

A la gala han asistido, entre otros, el director general de Cultura, Miquel Nadal; el vicealcalde de Dénia, Rafa Carrió; el presidente de la Casa de Andalucía, Pedro González; el presidente de la Fundació Baleària, Ricard Pérez, quien ha entregado el premio en la categoría de valenciano; Pepa Reyes, viuda de Pedro Ayala y quien ha entregado el galardón en castellano, o la poeta Àngels Gregori.

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